خطة الحكومة لمواجهة الأزمات الإقليمية، تقليل فاتورة استيراد الزيوت، التموين: لا نية لرفع الأسعار على بطاقات التموين، واحتياطي إستراتيجي يكفي 6 أشهر، حملات رقابية يومية

في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتأثيرها المباشر على أسواق الغذاء العالمية، وضعت الحكومة المصرية خطة طموحة تستهدف تأمين احتياجات الدولة من الزيوت، وتقليل الاعتماد على الواردات، خاصة أن السوق المحلي يعتمد على استيراد أكثر من 95% من احتياجاته من الزيوت الخام.

خطة الحكومة لتقليل الاعتماد على استيراد الزيوت

تشمل الخطة التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية مثل فول الصويا وعباد الشمس في عدد من المحافظات، إلى جانب توجيه استثمارات كبرى نحو إقامة مجمعات صناعية متخصصة لاستخلاص وتكرير وتعبئة الزيوت، في خطوة نحو توطين الصناعة وتأمين إمدادات مستقرة ومستدامة للمستهلكين.

وتم إطلاق عدد من المشروعات الكبرى أبرزها مجمع برج العرب الصناعي الذي يُعد الأضخم من نوعه في منطقة الشرق الأوسط بطاقة إنتاجية تتجاوز 2400 طن يوميًا من الزيوت، إلى جانب مجمعي السادات وسوهاج بإجمالي طاقات إنتاجية تقترب من نصف مليون طن سنويًا.

يُرافق ذلك تطوير في نظم التخزين، مع رفع الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 750 ألف طن، عبر إنشاء مخازن استراتيجية جديدة في مواقع متفرقة داخل الجمهورية.

وتسير الجهود بالتوازي مع خطط تنسيقية بين وزارتي التموين والزراعة، لزيادة مساحة الأراضي المزروعة بالمحاصيل الزيتية، بدعم من برامج التحفيز الزراعي، واستغلال أراضٍ جديدة خارج الوادي والدلتا.

ويجري العمل كذلك على إبرام شراكات إقليمية لزراعة المحاصيل الزيتية في دول مجاورة، ثم نقلها للتصنيع في مصر، بما يخلق منظومة متكاملة تؤمّن إمدادات مستقرة وتقلل التكلفة.

ويُتوقع أن تؤدي هذه الخطوات، التي تجمع بين الزراعة والصناعة والتوزيع، إلى تقليص نسبة الاستيراد من الزيوت خلال السنوات القليلة المقبلة، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الغذائي، لا سيما في ظل تقلبات الأسواق العالمية التي أظهرت أهمية امتلاك مصادر محلية قوية للإنتاج الغذائي.

وزارة التموين: خطة متكاملة لتأمين احتياجات البلاد من الزيوت وتقليل الاعتماد على الاستيراد

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الدولة تعمل على تنفيذ استراتيجية وطنية طموحة تستهدف تأمين احتياجات السوق المحلي من الزيوت، وتقليل الاعتماد على الاستيراد في ظل التحديات العالمية والتوترات الإقليمية الراهنة.

وشددت الوزارة على أن المخزون الاستراتيجي من الزيوت آمن ويكفي لأكثر من 6 أشهر، حيث يتم ضخ كميات يومية منتظمة من زيت الطعام في الأسواق ومنافذ التموين لضمان توافره وعدم حدوث أي نقص أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار.

وأوضحت الوزارة أن خطة الدولة لا تقتصر على توفير الزيوت فقط، بل تمتد إلى تطوير شامل لمنظومة إنتاجها، حيث يجري العمل حاليًا على تحديث وتوسيع خطوط الإنتاج داخل شركات الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين جودة المنتج المحلي.

وفي هذا الإطار، تم البدء في تنفيذ عدد من المجمعات الصناعية الكبرى لإنتاج الزيوت في مناطق مثل برج العرب والسادات وسوهاج، بهدف إنشاء كيانات صناعية وطنية قادرة على تغطية جانب كبير من احتياجات السوق المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأشارت الوزارة إلى أن التنسيق قائم مع وزارة الزراعة لزيادة المساحات المزروعة من المحاصيل الزيتية، وعلى رأسها فول الصويا وعباد الشمس، في إطار خطة تستهدف التوسع الزراعي والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

وأكدت الوزارة أنه لا توجد أي نية لرفع أسعار الزيوت خلال الفترة المقبلة، وأن الدولة تتحمل جزءًا من تكلفة الإنتاج لضمان استقرار السوق وتخفيف العبء عن المواطنين، خاصة في ظل الظروف العالمية غير المستقرة.

وأوضحت أن الأجهزة الرقابية تواصل حملاتها اليومية على الأسواق لضمان انضباط منظومة تداول الزيوت ومنع أي ممارسات احتكارية، مع استمرار المتابعة الدقيقة لحجم الإنتاج والتوزيع والتوريد.

المنوفي: إنتاج زيت الطعام محليًا ضرورة اقتصادية لتقليل التبعية ومواجهة الأزمات

من جانبه، أكد حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاسكندرية، أن تقليل الاعتماد على استيراد الزيوت الخام بات أولوية وطنية، في ظل ما يشهده العالم من تقلبات في سلاسل الإمداد وأسعار الغذاء. وأوضح أن إنتاج الزيوت محليًا لا يعزز فقط الأمن الغذائي، بل يخفف أيضًا الضغط على الميزان التجاري ويحد من التبعية لأسواق الخارج، خصوصًا أن مصر تستورد نسبة كبيرة من احتياجاتها، لا سيما من زيت الصويا وعباد الشمس.

وأشار إلى أن الفرصة ما زالت قائمة لتغيير هذا الواقع، إذا ما وُضعت خطة استراتيجية متكاملة ترتكز على خمسة محاور أساسية.

التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية

يبدأ تحقيق الاكتفاء بإنتاج البذور الزيتية محليًا. وتُعد أراضي الدلتا الجديدة وتوشكى والنوبارية بيئة واعدة لزراعة عباد الشمس، فول الصويا، والكتان. ولتشجيع الفلاحين، لا بد من تطبيق سياسات تحفيزية واضحة، تشمل تسعيرًا عادلًا يضمن هامش ربح مجزٍ، وتوفير التقاوي عالية الجودة والسماد المدعوم، إلى جانب إبرام عقود شراء مسبقة من الدولة أو من شركات القطاع الخاص.

تطوير البنية الصناعية لقطاع الزيوت

ولفت المنوفي إلى أن نجاح التصنيع المحلي يتطلب إقامة مصانع استخلاص وتكرير حديثة، تعمل بتكنولوجيا متطورة لتقليل الفاقد وتحسين الجودة. كما أن تحديث المصانع القائمة يعد خطوة أساسية في هذا الاتجاه. وفي المقابل، يجب فتح الباب واسعًا أمام الاستثمار في هذا القطاع من خلال منح تسهيلات تمويلية وإعفاءات ضريبية للمستثمرين المحليين والأجانب.

تعظيم دور البحث العلمي والدعم الفني

وشدد على أهمية دعم مراكز البحوث الزراعية لتطوير بذور محلية أكثر إنتاجية وقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية. وأضاف أن تدريب المزارعين على أساليب الزراعة الحديثة، والحصاد الجيد، والتخزين الآمن، يمكن أن يقلل الهدر في المحصول ويزيد من الكفاءة الإنتاجية.

حزمة سياسات تنظيمية وتشجيعية

ولضمان نجاح هذه المنظومة، يرى المنوفي ضرورة تفعيل أدوات تمويلية مناسبة، خاصة من البنوك الزراعية، لتوفير القروض الميسرة للمزارعين والمصنّعين. كما اقترح فرض نسب إلزامية تدريجية لخلط الزيوت المحلية بالمستوردة، وفرض رسوم جمركية تصاعدية على الواردات لحماية الصناعة الوطنية خلال فترة البناء والتوسع.

تعزيز الوعي المجتمعي وتشجيع المستهلك

ورأى أن نجاح المنتج المحلي لا يكتمل بدون حملات توعية تشرح للمستهلكين أهمية دعم الزيوت المصرية، سواء من ناحية الجودة أو الأثر الاقتصادي. وأضاف أن تسويق الزيوت المنتجة محليًا باعتبارها بديلًا صحيًا وآمنًا ووطنيًا يمكن أن يغير سلوك المستهلك ويدعم الصناعة من القاعدة إلى القمة.

نماذج واعدة تؤكد الإمكانات

واختتم المنوفي حديثه بالإشارة إلى تجارب ناجحة بدأت بالفعل، مثل زراعة عباد الشمس في النوبارية والفيوم، والتي سجلت إنتاجية مشجعة، إلى جانب خطوات اتخذتها بعض الشركات – منها شركة النيل للزيوت والمنظفات – بخلط الزيوت المحلية بالمستوردة، ما يُعد نموذجًا تطبيقيًا لرؤية قابلة للتوسع.

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