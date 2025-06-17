محمد أبو شادي: "التموين" خط الدفاع الأول لتأمين السلع الاستراتيجية ومواجهة الأزمات

أكد الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين الأسبق، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية داخل لجنة الأزمات التي تُدار برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن دورها يتجاوز مجرد الرقابة إلى التخطيط الاستراتيجي لتأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية.

وقال أبو شادي في تصريحات خاصة لـ "فيتو": إن الوزارة تضطلع بمهمة أساسية في ضمان توافر السلع الاستراتيجية مثل القمح والزيت والسكر والدواجن والأسماك، من خلال تقدير حجم الإنتاج المحلي الفعلي، ومقارنته بحجم الاستهلاك، لتحديد الفجوة والعمل على تغطيتها عبر خطط استيرادية مدروسة بالتنسيق مع وزارتي المالية والزراعة، والبنك المركزي.

آليات استباقية لحماية السوق من الاحتكار

وأضاف وزير التموين الأسبق أن الوزارة تتابع السوق لحظة بلحظة، وتفعّل آليات رقابية صارمة لمنع أي محاولات للاحتكار أو سحب السلع، مؤكدًا أن "التموين" تتحرك بالشراكة مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لضبط آليات السوق في إطار اقتصاد حر، مع توجيه التجار إلى الالتزام بميثاق شرف مهني، يضمن توفير السلع بسلاسة وانتظام.

وأوضح أبو شادي أن "الوزارة تُحمّل التجار مسؤولية وطنية في هذه المرحلة الدقيقة، وتطلب منهم التعاون في إنشاء المزيد من المنافذ وتوسيع آليات التوزيع، بما يسهم في الحد من التكدس أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر".

أبرز التحديات.. والاعتماد الخارجي لا يزال مرتفعًا

وتحدث أبو شادي عن أبرز التحديات التي تواجه المنظومة التموينية، قائلًا: "نعاني من فجوة كبيرة في إنتاج الزيوت، حيث نستورد ما يقرب من 97% من احتياجاتنا، لا سيما زيت عباد الشمس، الذي يأتي معظمه من أوكرانيا، إلى جانب فول الصويا من الولايات المتحدة".

وأشار إلى أن الأوضاع الجيوسياسية العالمية الحالية تُهدد سلاسل التوريد، خصوصًا في ظل الحرب وتذبذب مسارات النقل والشحن، موضحًا أن تلك الظروف تتطلب تنويع مصادر الاستيراد، مع وضع خطط طوارئ مرنة لتأمين السوق المحلي.

نجاحات واضحة في ملف القمح المحلي

وفيما يتعلق بملف القمح، أشاد أبو شادي بجهود الدولة في التوسع الزراعي، مشيرًا إلى أن "توريد نحو 3.8 مليون طن هذا العام يعكس نجاح سياسات دعم الزراعة والتوسع الأفقي، مقارنة بـ 3.3 مليون طن في سنوات سابقة".

متابعة رئاسية وشراكة مؤسساتية لضمان الأمن الغذائي

وشدد أبو شادي على أن ملف الأمن الغذائي لم يعد مسؤولية وزارة التموين وحدها، بل بات يحظى بمتابعة مباشرة من القيادة السياسية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، إلى جانب إشراف رئيس الوزراء ومتابعة دورية من البرلمان بغرفتيه، ما يؤكد أننا نعيش في دولة مؤسسات تمتلك أدوات رقابة ومحاسبة قوية.

وختم وزير التموين الأسبق حديثه قائلًا: "ما نراه حاليًا من تنسيق بين الوزارات المختلفة، وحرص على توفير السلع وتدبير التمويل وتكثيف الرقابة، يعكس رؤية دولة جادة في حماية المواطن وتأمين احتياجاته رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية".

رئيس الوزراء يُشكل "لجنة أزمات" برئاسته لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الاسرائيلية

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر أمس الاثنين، قرارًا بتشكيل "لجنة أزمات" برئاسته، لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الاسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مُستجدات بمختلف القطاعات.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن لجنة الأزمات تضم في عضويتها: محافظ البنك المركزي، ووزراء: الصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والبترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى مُمثلي وزارة الدفاع، والداخلية، وممثلي جهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن رئيس مجلس الوزراء سيجتمع دوريًا مع أعضاء اللجنة، كما يُكثف حاليًا من اجتماعاته مع اللجان الاستشارية المُختلفة، بهدف بحث تداعيات الأحداث الأخيرة وتأثيراتها على مُختلف القطاعات

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