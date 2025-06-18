المنوفي: إنتاج زيت الطعام محليًا ضرورة لتقليل الاستيراد ومواجهة الأزمات

أكد حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالإسكندرية أن تقليل الاعتماد على استيراد الزيوت الخام بات أولوية وطنية، في ظل ما يشهده العالم من تقلبات في سلاسل الإمداد وأسعار الغذاء.

وأوضح في تصريحات خاصة أن إنتاج الزيوت محليًا لا يعزز فقط الأمن الغذائي، بل يخفف أيضًا الضغط على الميزان التجاري ويحد من التبعية لأسواق الخارج، خصوصًا أن مصر تستورد نسبة كبيرة من احتياجاتها، لا سيما من زيت الصويا وعباد الشمس.

وأشار إلى أن الفرصة ما زالت قائمة لتغيير هذا الواقع، إذا ما وُضعت خطة استراتيجية متكاملة ترتكز على خمسة محاور أساسية.

التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية

وأضاف، يبدأ تحقيق الاكتفاء بإنتاج البذور الزيتية محليًا. وتُعد أراضي الدلتا الجديدة وتوشكى والنوبارية بيئة واعدة لزراعة عباد الشمس، فول الصويا، والكتان، ولتشجيع الفلاحين، لا بد من تطبيق سياسات تحفيزية واضحة، تشمل تسعيرًا عادلًا يضمن هامش ربح مجزٍ، وتوفير التقاوي عالية الجودة والسماد المدعوم، إلى جانب إبرام عقود شراء مسبقة من الدولة أو من شركات القطاع الخاص.

تطوير البنية الصناعية لقطاع الزيوت

ولفت المنوفي إلى أن نجاح التصنيع المحلي يتطلب إقامة مصانع استخلاص وتكرير حديثة، تعمل بتكنولوجيا متطورة لتقليل الفاقد وتحسين الجودة، كما أن تحديث المصانع القائمة يعد خطوة أساسية في هذا الاتجاه.

وفي المقابل، يجب فتح الباب واسعًا أمام الاستثمار في هذا القطاع من خلال منح تسهيلات تمويلية وإعفاءات ضريبية للمستثمرين المحليين والأجانب.

تعظيم دور البحث العلمي والدعم الفني

وشدد على أهمية دعم مراكز البحوث الزراعية لتطوير بذور محلية أكثر إنتاجية وقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية. وأضاف أن تدريب المزارعين على أساليب الزراعة الحديثة، والحصاد الجيد، والتخزين الآمن، يمكن أن يقلل الهدر في المحصول ويزيد من الكفاءة الإنتاجية.

حزمة سياسات تنظيمية وتشجيعية

و لضمان نجاح هذه المنظومة، يرى المنوفي ضرورة تفعيل أدوات تمويلية مناسبة، خاصة من البنوك الزراعية، لتوفير القروض الميسرة للمزارعين والمصنّعين. كما اقترح فرض نسب إلزامية تدريجية لخلط الزيوت المحلية بالمستوردة، وفرض رسوم جمركية تصاعدية على الواردات لحماية الصناعة الوطنية خلال فترة البناء والتوسع.

تعزيز الوعي المجتمعي وتشجيع المستهلك

ورأى أن نجاح المنتج المحلي لا يكتمل بدون حملات توعية تشرح للمستهلكين أهمية دعم الزيوت المصرية، سواء من ناحية الجودة أو الأثر الاقتصادي.

وأضاف أن تسويق الزيوت المنتجة محليًا باعتبارها بديلًا صحيًا وآمنًا ووطنيًا يمكن أن يغير سلوك المستهلك ويدعم الصناعة من القاعدة إلى القمة.

نماذج واعدة تؤكد الإمكانات

واختتم المنوفي حديثه بالإشارة إلى تجارب ناجحة بدأت بالفعل، مثل زراعة عباد الشمس في النوبارية والفيوم، والتي سجلت إنتاجية مشجعة، إلى جانب خطوات اتخذتها بعض الشركات – منها شركة النيل للزيوت والمنظفات – بخلط الزيوت المحلية بالمستوردة، ما يُعد نموذجًا تطبيقيًا لرؤية قابلة للتوسع.

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