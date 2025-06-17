رشاد عبده: لجنة الأزمات لا يجب أن تكون رد فعل و"التموين والمالية" خط الدفاع الأول

طالب الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، بضرورة إعادة هيكلة طريقة إدارة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، مؤكدًا أن تشكيل "لجان أزمة" بعد وقوع الأزمات أصبح نمطًا متكررًا لا يتناسب مع تعقيدات الاقتصاد العالمي وتغيراته السريعة.

وأكد عبده في تصريحات خاصة لـ “فيتو” على ضرورة وجود لجنة أزمات دائمة مدعومة بوحدة دراسات مستقبلية ترصد كل الاحتمالات قبل وقوعها، وتعد سيناريوهات واضحة لكل حالة".

دور المجموعة الاقتصادية: التموين في المقدمة

وأشار عبده إلى أن المجموعة الاقتصادية داخل الحكومة، التي تضم وزارات مثل التموين والمالية والتخطيط، ينبغي أن يكون لها خطة عمل متكاملة ومسبقة، خاصة في أوقات الاضطرابات العالمية كالحروب أو الجوائح أو تقلبات الأسواق الدولية.

وأضاف: "وزارة التموين على وجه الخصوص هي ركيزة أساسية في أي لجنة أزمة، لأنها الجهة المسؤولة عن تأمين السلع الاستراتيجية وضبط السوق المحلي، ولا يجب أن تكتفي برد الفعل، بل عليها أن تبني مخزونًا استراتيجيًا مرنًا، وتضع تصورات لحالات الطوارئ مثل وقف التوريد، أو ارتفاع الأسعار عالميًا، أو تعطل سلاسل الإمداد".

وأوضح “عبده" دور وزارة التموين والذي يتمثل في إعداد قاعدة بيانات دقيقة لحجم الاستهلاك والإنتاج المحلي ، امتلاك رؤية استيرادية استباقية في ظل تقلبات الأسعار العالمية ، التعاون مع المالية والبنك المركزي لتأمين تمويل احتياجات الاستيراد دون ضغط على العملة ، فتح قنوات بديلة للاستيراد بعيدًا عن مناطق النزاع الجيوسياسي ، التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية لضبط السوق وعدم السماح بالمضاربة أو الاحتكار، تفعيل ميثاق شرف للتجار والمنتجين لضمان استقرار الأسواق.

رشاد عبده يطالب بوجود وحدة متخصصة للدراسات المستقبلية داخل وزارة التموين

وأكد عبده أن وجود وحدة متخصصة في الدراسات المستقبلية داخل وزارة التموين – بالتعاون مع باقي الجهات – أصبح أمرًا حتميًا، قائلًا: "العالم كله يتحرك اليوم وفق منهجية إدارة المخاطر ودراسات ما يُعرف بالـ Scenario Planning، وهو أن تضع الدولة سيناريوهات لحالات مثل: ارتفاع أسعار النفط، أو اندلاع حروب، أو انتشار وباء، أو تعطل موانئ. ويكون لكل سيناريو خطة واضحة للتعامل السريع قبل أن تقع الكارثة."

التموين والمالية: تنسيق مشترك مطلوب مبكرًا

وحول دور وزارة المالية، أوضح عبده أنها يجب أن تكون ذراعًا قويًا في لجنة الأزمات عبر توفير الاعتمادات المالية اللازمة للاستيراد، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، في الوقت الذي يجب أن تتحرك فيه وزارة التموين لضبط المخزون وتوزيع السلع بشكل عادل.

واختتم عبده تصريحاته قائلًا: "إدارة الأزمات لا تعني أن أتحرك عند وقوع الخطر فقط، بل أن أكون على استعداد دائم. ولأن الأمن الغذائي جزء من الأمن القومي، فإن لجنة الأزمات يجب أن تصبح جزءًا دائمًا من بنية الدولة، لا مجرد رد فعل مؤقت لأزمة طارئة"..

رئيس الوزراء يُشكل "لجنة أزمات" لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الاسرائيلية

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الاثنين، قرارًا بتشكيل "لجنة أزمات" برئاسته، لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الاسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مُستجدات بمختلف القطاعات.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن لجنة الأزمات تضم في عضويتها: محافظ البنك المركزي، ووزراء: الصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والبترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى مُمثلي وزارة الدفاع، والداخلية، وممثلي جهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن رئيس مجلس الوزراء سيجتمع دوريًا مع أعضاء اللجنة، كما يُكثف حاليًا من اجتماعاته مع اللجان الاستشارية المُختلفة، بهدف بحث تداعيات الأحداث الأخيرة وتأثيراتها على مُختلف القطاعات.

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