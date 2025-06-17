البنتاجون: قاذفات بي 52 خارقة الحصون تتمركز حاليا في جزيرة دييجو جارسيا بالمحيط الهندي

كشفت مصادر مطلعة فى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم، قاذفات بي 52 تتمركز حاليا في جزيرة دييجو جارسيا.

أمريكا تنقل قاذفات بي 52 إلى المحيط الهندي

وتابعت المصادر فى تصريحات نقلتها قناة "الجزيرة" القطرية، قاذفات بي 52 تتمركز حاليا في جزيرة دييجو جارسيا في المحيط الهندي.

وكان موقع "المونيتور" الأمريكي، ذكر في تقرير سابق، أن البنتاجون أرسل هذا الأسبوع قاذفات القنابل الاستراتيجية من طراز "بي 52" التابعة لسلاح الجو الأمريكي إلى الشرق الأوسط، في إطار الضغط على إيران لدفعها إلى التفاوض لوقف برنامجها النووي.

ترامب يهدد باغتيال المرشد الإيراني

من جهة أخري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء في منشور له على منصة تروث سوشيال "نعرف تماما أين يختبئ المرشد الأعلى في إيران".

وأضاف ترامب: "المرشد الأعلى هدف سهل ولن نقضي عليه على الأقل في الوقت الحالي.. ولكن صبرنا ينفد".

في سياق متصل، ألمح جى دي فانس، نائب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إلى قرار وشيك من الرئيس بـ استخدام القوة العسكرية ضد إيران.

وقال جي دي فانس، فى تغريدة على حسابه بمنصة "إكس": قد يقرر الرئيس ترامب في نهاية المطاف أنه بحاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية لإنهاء برنامج التخصيب الإيراني، هذا القرار بطبيعة الحال، يعود للرئيس وحده.

وتباع، لكنني أؤمن أن الرئيس ترامب، قد كسب قدرًا من الثقة في هذا الملف، وبما أنني شاهدت الأمر عن قرب، يمكنني أن أؤكد لكم أنه لا يسعى إلى استخدام القوة العسكرية الأمريكية إلا لخدمة أهداف الشعب الأمريكي، ومهما يكن ما سيفعله، فهذا هو تركيزه الوحيد.

انقطاع الإنترنت فى إيران وترامب يعلن السيطرة الكاملة على الأجواء

فى ذات السياق، أفاد الإعلام الإيراني، بانقطاع كامل للإنترنت فى إيران، فيما أعلن الرئيس الأمريكى ترامب السيطرة الكاملة على الأجواء فوق الجمهورية الإسلامية.

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