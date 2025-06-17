الثلاثاء 17 يونيو 2025
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خارج الحدود

انقطاع كامل للإنترنت فى إيران، وترامب يعلن السيطرة على الأجواء ونائبه يلمح لتدخل عسكري

ترامب
ترامب

ألمح جى دي فانس، نائب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إلى قرار وشيك من الرئيس بـ استخدام القوة العسكرية ضد إيران.

نائب ترامب يلمح لتدخل عسكري ضد إيران

وقال جي دي فانس، فى تغريدة على حسابه بمنصة "إكس": قد يقرر الرئيس ترامب في نهاية المطاف أنه بحاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية لإنهاء برنامج التخصيب الإيراني، هذا القرار بطبيعة الحال، يعود للرئيس وحده.

وتباع، لكنني أؤمن أن الرئيس ترامب، قد كسب قدرًا من الثقة في هذا الملف، وبما أنني شاهدت الأمر عن قرب، يمكنني أن أؤكد لكم أنه لا يسعى إلى استخدام القوة العسكرية الأمريكية إلا لخدمة أهداف الشعب الأمريكي، ومهما يكن ما سيفعله، فهذا هو تركيزه الوحيد.

انقطاع الإنترنت فى إيران وترامب يعلن السيطرة الكاملة على الأجواء

فى ذات السياق، أفاد الإعلام الإيراني، بانقطاع كامل للإنترنت فى إيران، فيما أعلن الرئيس الأمريكى ترامب السيطرة الكاملة على الأجواء فوق الجمهورية الإسلامية.

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