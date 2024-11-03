القيادة الوسطى الأمريكية تعلن وصول قاذفات استراتيجية من طراز «بي-52» إلى المنطقة

الحرب على غزة ، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية وصول قاذفات استراتيجية من طراز بي-52 إلى منطقة الشرق الأوسط.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، قد أعلنت أمس نشر مدمرات إضافية للدفاع الصاروخي الباليستي وأسراب مقاتلات وطائرات ناقلة وقاذفات بعيدة المدى في الشرق الأوسط، خلال الأشهر المقبلة مع استعداد حاملة الطائرات أبراهام لينكولن للمُغادرة.

وأضافت في بيانٍ، أنها ستقوم بنشر عدة قاذفات استراتيجية من طراز B-52 في منطقة الشرق الأوسط، بحسب وكالة "رويترز".

وأكدت أن "نشر أصول عسكرية إضافية في الشرق الأوسط، يستند إلى قرار نشر منظومة "ثاد" الصاروخية في إسرائيل، كما أن نشر أصول إضافية يأتي في إطار التزامنا بحماية مواطنينا وقواتنا والدفاع عن إسرائيل وخفض التصعيد".