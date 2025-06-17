البنتاجون: غير صحيح أن طائرات أمريكية شاركت في ضربات على إيران

نفت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، صحة مشاركة طائرات أمريكية في ضربات على إيران.

كما قال مسؤول بالبيت الأبيض: "ليس صحيح أن الولايات المتحدة تهاجم إيران".

قال وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، في تصريح لشبكة "فوكس نيوز"، إن الرئيس دونالد ترامب لا يزال ملتزمًا بالمسار الدبلوماسي ويسعى إلى التوصل لاتفاق مع إيران، رغم التصعيد العسكري المتزايد في المنطقة.

جاء تصريح هيجسيث، بعد أحداث متسارعة بدأت بدعوة ترامب لسكان طهران بإخلاء المدينة فورًا.

في السياق، نقلت شبكة (CBS News)، عن مسؤولين بأن الولايات المتحدة لن تنضم إلى الهجوم العسكري الإسرائيلي.

ورغم ذلك، أفادت شبكة "فوكس نيوز" أن ترامب طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد داخل غرفة العمليات، في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران.

وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، بأن ترامب سيغادر قمة مجموعة السبع، عقب عشاء يجمعه برؤساء الدول المشاركين في القمة بسبب التطورات في الشرق الأوسط.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، إنه أمر بإرسال المزيد من القدرات الدفاعية إلى الشرق الأوسط في ظل تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران الذي يزيد من حدة التوتر بالمنطقة.

ولم يكشف هيجسيث عن طبيعة القدرات العسكرية التي تتحدث عنها.

وقال هيجسيث في منشور على إكس "حماية القوات الأمريكية هي أولويتنا القصوى وتهدف هذه العمليات إلى تعزيز وضعنا الدفاعي في المنطقة"، بحسب "رويترز".

في وقت سابق، نقلت رويترز عن مسؤولين أمريكيين، أن الجيش الأمريكي نقل عددًا كبيرًا من طائرات التزود بالوقود إلى أوروبا لتوفير خيارات للرئيس دونالد ترامب مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وأفاد موقع (إير ناف سيستمز) المتخصص في تتبع الرحلات الجوية بأن أكثر من 31 طائرة تزويد بالوقود تابعة لسلاح الجو الأمريكي معظمها من طرازي كيه.سي-135 وكيه.سي-46 غادرت الولايات المتحدة مساء الأحد متجهة شرقًا.

ورفض المسؤولان التعليق على عدد الطائرات لكنهما قالا إن حاملة الطائرات الأمريكية نيميتز متجهة إلى الشرق الأوسط، إلا أن أحدهما قال إن تلك الخطوة أُعد لها في وقت سابق.

وبناء على ذلك، يشير نشر هذا النوع من الطائرات إلى أن واشنطن تُعزز قوتها الجوية بشكل كبير استعدادا لعمليات مستدامة محتملة، في ظل تبادل الضربات بين إيران وإسرائيل، في حرب مفتوحة غير مسبوقة تشهد تزايدا في الخسائر المدنية من كلا الجانبين.

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