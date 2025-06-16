الإثنين 16 يونيو 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال: مقتل نائب قائد سرية في لواء جولاني خلال معركة بغزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

 أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مقتل نائب قائد سرية في كتيبة الهندسة 7086 لواء جولاني خلال معركة بجنوب قطاع غزة.

 

استهداف ناقلة جند إسرائيلية ودبابة ميركافا في غزة

 أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الإثنين، استهداف ناقلة جند إسرائيلية ودبابة ميركافا بعبوة شديدة الانفجار وعبوة عمل فدائي شرق جباليا بقطاع غزة قبل 6 أيام.

48 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 48 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال في القطاع منذ فجر اليوم، بينهم 33 من منتظري المساعدات.

 

العدوان الإسرائيلي على غزة

ويواصل الكيان الصهيوني حربه على غزة، ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية وقصفا عنيفا على مناطق متفرقة من القطاع، بالتزامن مع فرض حصار مشدد، تسبب في أزمة إنسانية خانقة وحالة تجويع غير مسبوقة، طالت مئات الآلاف من السكان، وخاصة النازحين. 

 

ضرب عشرات الأهداف جوا وبرا

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو: سنقوض حكم حماس في غزة وسنعيد كافة المخطوفين من غزة.

وأضاف نتنياهو: سنواصل حربنا حتى يتم القضاء على حماس وحتى لا تشكل تهديدا لإسرائيل.

وزعم  جيش الاحتلال الإسرائيلي ضرب عشرات الأهداف جوا وبرا في قطاع غزة في إطار عملية "عربات جدعون".

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الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال جولاني لواء جولاني قطاع غزة كتائب القسام

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