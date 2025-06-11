مجزرة جديدة، 42 شهيدا في غزة بينهم 30 من منتظري المساعدات

في مجزرة جديدة، أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء، باستشهاد 42 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بقطاع غزة، بينهم 30 من منتظري المساعدات.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قالت مصادر في مستشفيات غزة: إن 25 فلسطينيا من منتظري المساعدات استشهدوا بنيران جيش الاحتلال قرب محور نتساريم جنوبي مدينة غزة.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن إصابة 82 فلسطينيا خلال الاقتحام المستمر من قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

الاحتلال يطلق النيران على سيارات الإسعاف والطواقم الصحفية في نابلس

وأصيب مسعف ومواطن فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها البلدة القديمة في نابلس.

وأطلقت قوات الاحتلال النار بكثافة على المواطنين في البلدة القديمة بمدينة نابلس.

ومنعت قوات الاحتلال المسعفين من الدخول إلى البلدة القديمة بنابلس لإنقاذ المسعف والمواطن المصابين.

كما أطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي بشكل مباشر على سيارات الإسعاف والطواقم الصحفية في نابلس.

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