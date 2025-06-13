الجمعة 13 يونيو 2025
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خارج الحدود

القسام يعلن تنفيذ كمينا مركبا ضد قوة صـهيونية في بيت لاهيا

القسام،فيتو
القسام،فيتو

أعلنت كتائب القسام، تنفيذ كمينا مركبا يوم 27 مايو ضد قوة صهيونية في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة وأوقعتها بين قتيل وجريح.

وأوضحت: استهدفنا يوم 27 مايو في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة دبابة ودمرنا برج جرافة عسكرية صـهيونيتين.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان صادر عنها امس الخميس:  إنها قصفت بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السطر الغربي شمال مدينة خان يونس جنوب غزة.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال 

واستهدفت كتائب القسام دبابة ميركافا للعدو بقذيفة الياسين 105 في منطقة البطن السمين جنوبي خانيونس.

وكانت أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، إصابة 4 جنود في حادثين منفصلين خلال الساعات الأخيرة بالقتال في خان يونس.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن خلية مسلحة أطلقت صاروخا على دبابة في خان يونس فأصيب جنديان من الكتيبة 74 المدرعة.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قالت قبل وقت سابق إن مقاوميها قنصوا جنديا صهيونيا ببندقية الغول القسامية في منطقة السناطي شرق بلدة عبسان الكبيرة في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن مقاوميها تمكنوا من تدمير آلية عسكرية صهيونية بتفجير عبوة برميلية في منطقة قيزان النجار في خان يونس جنوب قطاع غزة.

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