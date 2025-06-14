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خارج الحدود

إعلام عبري يزعم: مقتل 800 إلى 4000 إسرائيلي بسبب الصواريخ الإيرانية

تل أبيب، فيتو
تل أبيب، فيتو

زعمت القناة 12 العبرية، نقلا عن مصادر لم تسمها أن تقديرات الكابينت الأمني والسياسي  تفيد باحتمال مقتل 800 إلى 4000 إسرائيلي بسبب الصواريخ الإيرانية.

حكومة الاحتلال تخلي مقر الموساد

وكانت نقلت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم، عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله: أخلينا قاعدة 8200 ومقر الموساد قرب تل أبيب، وقيادتنا تعمل في مواقع سرية تحت الأرض بمناطق متفرقة.

ويأتي ذلك في ظل مخاوف الاحتلال من الهجوم الصاروخي الإيراني الذي أكدت طهران أنه سيكون بألفي صاروخ  تستهدف  مدن الاحتلال الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته أفادت  القناة 13 العبرية، أن الاحتلال أجلى عائلات وزراء ومسؤولين في حكومة نتنياهو إلى ملاجئ محصنة تحت الأرض؛ خشية من استهداف إيران لهم.

وأعلنت  القناة 14، العبرية، اليوم السبت، عن إغلاق البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في الخارج أبوابها، وأوضحت القناة  أن إسرائيل طلبت عدم إرسال أبناء الدبلوماسيين في الخارج إلى المدارس.

اجتماع الكابينت في ملجأ سري تحت الأرض

وقبل وقت سابق ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، في تقرير لها، أن  اجتماع الكابينت اليوم سيعقد في ملجأ سري تحت الأرض، وذلك في ظل استمرار الهجوم الإيراني على مدن الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ البالستية.

وفي قت سابق من اليوم أكدت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنه تم نقل كافة الطائرات المدنية التابعة لشركات الملاحة الإسرائيلية إلى قبرص واليونان والولايات المتحدة. 

و أعلن الحرس الثوري الإيراني في محافظة زنجان مقتل ثلاثة من عناصره في الهجمات الإسرائيلية. 

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