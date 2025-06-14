السبت 14 يونيو 2025
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أخبار مصر

خبير عسكري يفجر مفاجأة بشأن الضربات الإسرائيلية ضد إيران

الضربات الإسرائيلية
الضربات الإسرائيلية ضد إيران، فيتو

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي والعسكري، إن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على إيران لم تحقق أي أهداف استراتيجية حقيقية، مؤكدًا أن "كل ما فعلته تل أبيب كان مجرد ضربات في الهواء".

 

الخبير الاستراتيجي يؤكد: البرنامج النووي الإيراني لا يزال قائمًا

وأكد خلال لقائه ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: "البرنامج النووي الإيراني لا يزال قائمًا، ولم يُمس حتى الآن كونه موجود في مناطق جبلية صعب الوصول اليها".

وأردف:"كل اللى عملته إسرائيل من هجمات ضد إيران ضربات في الهواء ولم تحقق الهدف الرئيسي الذي خطط له".

 

الطائرات المسيرة.. سلاح التشتيت والاختراق

وأوضح فرج أن إيران استخدمت الطائرات المسيرة كسلاح تكتيكي لإرباك الدفاع الجوي الإسرائيلي، ما سمح للصواريخ الباليستية بالوصول إلى أهدافها في العمق الإسرائيلي.

 

ترسانة قوية وتصنيف عالمي

وأكد اللواء أن إيران تحتل المرتبة الـ14 عالميًا من حيث القوة العسكرية، وتمتلك 6 أنواع متطورة من الصواريخ، إلى جانب تقنيات طائرات مسيرة تُعد من بين الأقوى في الشرق الأوسط.

 

المعركة الإسرائيلية الإيراني لم تُحسم

وشدد على أن إيران لم تخسر الحرب حتى الآن، بل أثبتت قدرتها على ضرب العمق الإسرائيلي بفاعلية، مما يعكس تصاعدًا خطيرًا في حدة الصراع بالمنطقة.

 

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