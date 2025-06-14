السبت 14 يونيو 2025
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أخبار مصر

خبير عسكري: إسقاط إيران طائرتين F-35 كارثة عسكرية للاحتلال

إسقاط طائرة إسرائيلية،
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أكد اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن السيناريو الأقرب في التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران يتجه نحو ضربة إيرانية ثانية، خاصة في ظل حالة الارتباك والذعر داخل إسرائيل.

نتنياهو يهدد.. والحل في النهاية سيكون عبر المفاوضات

وقال فرج، خلال تصريحات لبرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خرج اليوم ليطلق تهديدات متكررة لإيران، متغافلًا حجم الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها إسرائيل.

إسقاط طائرتين F-35 يمثل ضربة قاسية لسلاح الجو الإسرائيلي

وأشار  إلى أن إسقاط طائرتين من طراز F-35 الإسرائيلية يُعد كارثة كبرى على المستوى العسكري، ويعد ضربة قوية لهيبة سلاح الجو الإسرائيلي.

سمير فرج: القوى العظمى ستتدخل وعلى رأسها روسيا

وأكد  أن التصعيد بين إيران وإسرائيل قد يستمر يومين إلى أربعة أيام قبل أن تتدخل القوى الكبرى وعلى رأسها روسيا لاحتواء الأزمة، والحل في النهاية سيكون دبلوماسيًا عبر المفاوضات. 
 

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