السبت 14 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بعد هجومها على إيران، إسرائيل تغلق بعثاتها الدبلوماسية في الخارج

حرب ايران واسرائيل،فيتو
حرب ايران واسرائيل،فيتو

أعلنت  القناة 14، العبرية، اليوم السبت، عن إغلاق البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في الخارج أبوابها، وأوضحت القناة  أن إسرائيل طلبت عدم إرسال أبناء الدبلوماسيين في الخارج إلى المدارس.

وقبل وقت سابق ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم السبت، أن  اجتماع الكابينت اليوم سيعقد في ملجأ سري تحت الأرض، وذلك في ظل استمرار الهجوم الإيراني على مدن الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ البالستية.

وفي قت سابق من اليوم أكدت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنه تم نقل كافة الطائرات المدنية التابعة لشركات الملاحة الإسرائيلية إلى قبرص واليونان والولايات المتحدة. 

مقتل 3 عناصر من الحرس الثوري جراء الهجمات الإسرائيلية

و أعلن الحرس الثوري الإيراني في محافظة زنجان مقتل ثلاثة من عناصره في الهجمات الإسرائيلية. 

وكانت بعض وسائل الإعلام الإيرانية  أفادت في وقت سابق، بأن مستودع ذخيرة تابع للواء 216 المدرع في زنجان استُهدف في الهجمات التي شنّتها إسرائيل فجر السبت على إيران.

إيران تبلغ فرنسا وبريطانيا وأمريكا رسميًا بتوسيع الهجمات ضد إسرائيل 

 أفادت وكالة "مهر"، التابعة لمنظمة الإعلام الإسلامي، بأن إيران قد أبلغت رسميا فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة بأنها ستبدأ بشن هجمات واسعة النطاق ضد إسرائيل. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الهجوم الإيراني الدبلوماسية الإسرائيلية الصواريخ البالستية الملاحة الإسرائيلية الولايات المتحدة

مواد متعلقة

الخارجية العمانية تعلن عدم عقد المحادثات بين إيران وأمريكا المقرر إجراؤها الأحد

تحذير من تشيرنوبل الخليج، خريطة قدرات إيران النووية وخطر قصف بوشهر على دول الجوار

بعضها استهدفتها إسرائيل، أبرز منشآت إيران النووية

وزير الدفاع الأمريكي يحذر إيران من استهداف مصالح الولايات المتحدة بالمنطقة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة

تحذير من تشيرنوبل الخليج، خريطة قدرات إيران النووية وخطر قصف بوشهر على دول الجوار

هل تلجأ مصر إلى اقتصاد الحرب؟ خبير يجيب

انخفاض ملحوظ في أسعار الجبن اليوم السبت 14-6-2025 بالأسواق

إصابة طالبة في انهيار سقف إحدى قاعات الامتحان بكلية هندسة الإسكندرية

زغلول صيام يكتب: الأهلي في المونديال.. عندما نصنع من الحبة قبة! من قهوة ميامي إلى فرح العمدة.. يا قلبي لا تحزن

نيويورك تايمز: أمريكا تحرك سفنا ومعدات عسكرية إلى الشرق الأوسط لحماية إسرائيل

خدمات

المزيد

انخفاض ملحوظ في أسعار الجبن اليوم السبت 14-6-2025 بالأسواق

تحديث جديد من واتساب يسمح بتحويل المستندات إلى pdf، ما القصة

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم السبت بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

تهديد للأمن الدولي.. ماذا قال الأزهر عن الهجمات الإسرائيلية على إيران (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قبل الثانوية العامة، اعرف حكم الغش والمساعدة في الامتحانات

تفسير رؤية العروسة في المنام وعلاقتها بفقدان شخص عزيز

هل الصلاة في المساجد التي بها قبور صحيحة؟ الشيخ عطية صقر يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية