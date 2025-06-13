الجمعة 13 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 16 مليون جنيه

النقد الأجنبى
النقد الأجنبى

واصلت  أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار القانوني، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التي تُخل باستقراره.

ضبط 4 أطنان دقيق خلال حملات تموينية على المخابز خلال 24 ساعة

تحرير 896 مخالفة ملصق إلكتروني خلال 24 ساعة

الاتجار بالنقد الأجنبي

وأسفرت الحملات الأمنية التي نفذها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية تُقدر بحوالي 16 مليون  جنيه.

وتأتي هذه الجهود في إطار التصدي لمحاولات البعض التربح غير المشروع عبر المضاربة وإخفاء العملات الأجنبية، ما يؤدي إلى إحداث خلل في سوق الصرف وتداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى الاتجار بالنقد الاجنبي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى المضاربة بأسعار العملات الحملات الامنية قطاع الأمن العام

مواد متعلقة

ضبط 4 أطنان دقيق خلال حملات تموينية على المخابز خلال 24 ساعة

تحرير 896 مخالفة ملصق إلكتروني خلال 24 ساعة

الحالة المرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة اليوم

حادث تصادم مروع واشتعال النيران بسيارة في طريق السويس تجاه مدينتي

الداخلية تكشف ملابسات فيديو تحرش شخص بأطفال داخل مركز تعليمي ببورسعيد

الداخلية تواصل حملاتها للرقابة على الأسواق وضبط المتلاعبين بأسعار الخبز

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 11 مليون جنيه

الصور الأولى لحادث تصادم ميني باص مع سيارة نقل على محور الضبعة

الأكثر قراءة

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

تفاصيل 3 عمليات نفذها الموساد داخل إيران بالتزامن مع الهجوم الجوي

صافرات الإنذار تدوي في الأردن وبيان عاجل من السلطات

مدبولي يعقد اجتماعا مع وزيري الكهرباء والبترول لاستعراض تداعيات الأحداث العسكرية بالمنطقة

طن النترات يرتفع 1141 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

إيران ترفع الراية الحمراء على قبة مسجد جمكران استعدادا للثأر والانتقام

إعلام إسرائيلي: قواتنا استهدفت المرشد الإيراني في مقر إقامته لكنه هرب

ضرب المنشآت النووية الإيرانية، هل بدأت طهران في مواجهة التلوث الإشعاعي؟

خدمات

المزيد

طن النترات يرتفع 1141 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

تعرف على سعر السكر فى السوبر ماركت

أسعار الأرز في السوق المحلية اليوم الخميس 12 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

مباريات الإعداد لليفربول قبل الموسم الجديد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم سفر الزوج مدة طويلة وتركه زوجته؟ رد قاطع من الإفتاء

تفسير رؤية الرمان في المنام وعلاقتها بشراء منزل جديد

دعاء يوم الجمعة لتوفيق ونجاح الأبناء في الدراسة

المزيد
الجريدة الرسمية