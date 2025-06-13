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بالدولار والجنيه، أسعار الاشتراك في الرخصة الأفريقية للمدربين 2025 بمصر

أسعار الاشتراك في
أسعار الاشتراك في الرخصة الأفريقية للمدربين 2025 في مصر

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة أسعار الاشتراك في الرخصة الأفريقية للمدربين 2025 في مصر سواء للمصريين العاملين داخل مصر أو الخارج أو الأجانب من غير المصريين.

 

أسعار الاشتراك في الرخصة الأفريقية للمدربين 2025 في مصر 

الرخصة  D مصري يعمل بالداخل ( 5 آلاف جنيه) مصري يعمل بالخارج ( 8 آلاف جنيه)  غير المصريين ( 500 دولار )

الرخصة C مصري يعمل بالداخل ( 8 آلاف جنيه) مصري يعمل بالخارج ( 10 آلاف جنيه)  غير المصريين ( 1000 دولار )

الرخصة B مصري يعمل بالداخل ( 15 آلاف جنيه) مصري يعمل بالخارج ( 20 آلاف جنيه)  غير المصريين (  1500 دولار )

الرخصة A مصري يعمل بالداخل ( 40 آلاف جنيه) مصري يعمل بالخارج ( 60 آلاف جنيه)  غير المصريين (  2000 دولار )

الرخصة PRO  مصري يعمل بالداخل ( 200 ألف جنيه) مصري يعمل بالخارج ( 200 ألف جنيه)  غير المصريين (  10 آلاف دولار )

اتحاد الكرة يعلن الحد الأدنى للرخص التدريبية للعمل بمسابقاته في موسم 2025/2026

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم شروط الرخص التدريبية، والحد الأدنى المطلوب للعمل بمسابقاته المختلفة في موسم 2025/2026، والتي جاءت كالتالي:

القسم الأول

* (الحد الأدنى للمدير الفني - الرخصة A)
* (الحد الأدنى للمدرب المساعد - الرخصة B)

القسم الثاني

* (الحد الأدنى للمدير الفني - الرخصة B)
* (الحد الأدنى للمدرب المساعد - الرخصة C)

القسم الثالث / الرابع / الكرة النسائية

* (الحد الأدنى للمدير الفني - الرخصة C)
* (الحد الأدنى للمدرب المساعد - الرخصة D)

الناشئين

* (الحد الأدنى للمدير الفني - الرخصة C)
* (الحد الأدنى للمدرب المساعد - الرخصة D)

البراعم

* (الحد الأدنى للمدير الفني - الرخصة C)
* (الحد الأدنى للمدرب المساعد - الرخصة D)

كما يجوز استخراج تصريح مؤقت للمدرب للعمل فى المسابقات لمدة موسم واحد فقط للرخصة المحددة لكل مسابقة بعد سداد الرسوم المقررة مع التسجيل في أقرب دورة تدريبية.

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اتحاد الكرة الرخصة الأفريقية للمدربين الرخصة D الرخصة C الرخصة B الرخصة A الرخصة PRO

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