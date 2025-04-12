السبت 12 أبريل 2025
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رياضة

إدارة المدربين باتحاد الكرة تجري اختبارات عملية لمدربي الرخصة "A4"

إختبارات مدربي الرخصة
إختبارات مدربي الرخصة A، فيتو

اتحاد الكرة، انتهت الدورات الخاصة بدبلومة التدريب الأفريقية "A4"، التي ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد المصري، تحت رعاية المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، الذي وجّه الإدارات المعنية بالاهتمام بتذليل أي معوقات قد تعترض الدارسين.

 

موعد انطلاق دورة الرخصة A

 وبدأت الدورة التي شارك بها 25 مدربًا يوم 13 أكتوبر 2024، بينما تختتم اختباراتها النهائية يوم 14 أبريل 2025، واجتاز المدربون المشاركون في الدبلومة 5 دورات على مدار ستة أشهر، بإجمالي 280 ساعة، مقسمة بمعدل 48 ساعة لكل دورة، بالإضافة إلى الساعات التطبيقية بالأندية.

 

وتستمر الاختبارات النظرية والعملية لمدة ثلاثة أيام، حيث تتضمن الاختبارات العملية تدريبات كرة القدم، بينما تتضمن الاختبارات النظرية علوم وقوانين كرة القدم، كما تتضمن الاختبارات امتحانات شفوية، تقديم مشروع، تقييم للفاعلية على مدار الدورة، وتحليل لمقاطع فيديو من مباريات دولية.

 

موعد انطلاق دورة المسار السريع

 وبدأت الاختبارات اليوم السبت بالتنسيق مع الكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد، وتحت إشراف لجنة ثلاثية ضمت الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين، الكابتن عبد المنعم "شطة" المدير الفني السابق للاتحاد الأفريقي والكابتن فتحي نصير، وقام إيهاب الجندي منسق الدورات بإعداد كافة مستلزمات الامتحانات.

كما تبدأ يوم الإثنين المقبل الموافق 14 أبريل الدورة الثالثة من المسار السريع، بينما تبدأ الدورة الثانية الخاصة بالرخصة "A5" يوم 20 أبريل.

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اتحاد الكرة الاتحاد المصري لكرة القدم الرخصة A هاني ابو ريدة علاء نبيل

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