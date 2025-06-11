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خارج الحدود

بشكل عاجل، قرار قضائي بشأن طلب تقييد مهام "المارينز" والحرس الوطني في كاليفورنيا

دونالد ترامب، فيتو
دونالد ترامب، فيتو

أحداث لوس أنجلوس، رفض قاضي المحكمة الجزئية الفيدرالية، صباح اليوم الأربعاء، طلب ولاية كاليفورنيا بإصدار أمر تقييدي مؤقت عاجل، من شأنه أن يمنع قوات المشاة البحرية (المارينز) والحرس الوطني المرسلة إلى لوس أنجلوس من القيام بأي شيء آخر غير حراسة المباني الفيدرالية.

 

القضاء الأمريكي يرفض تقييد مهام "المارينز" والحرس الوطني في كاليفورنيا

وأصدر القاضي تشارلز بريير، قراره العاجل بدلًا من عقد جلسة استماع في الدعوى يوم الخميس.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، طلب حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم والمدعي العام روب بونتا من المحكمة إصدار أمر تقييدي طارئ بحلول الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي.

 

البنتاجون يكشف تكلفة نشر الحرس الوطني والمارينز في لوس أنجلوس

فيما قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أمس، إن تكلفة نشر قوات الحرس الوطني والمارينز لمواجهة الاحتجاجات في لوس أنجلوس تبلغ 134 مليون دولار.

الدفع بـ 2000 عنصر حرس وطني إضافي

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب، أمر بإرسال 2000 عنصر إضافي من الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس للتصدي للاحتجاجات الجارية في المدينة ضدّ إجراءاته لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقال شون بارنيل المتحدث باسم البنتاجون في منشور على منصة "إكس"، إنه "بناء على أمر الرئيس، وزارة الدفاع بصدد تعبئة ألفي جندي إضافي من الحرس الوطني في كاليفورنيا ليتم وضعهم في خدمة الدولة الفدرالية لدعم إدارة الهجرة والجمارك وتمكين عناصر إنفاذ القانون الفدراليين من أداء واجباتهم بأمان".

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