أسباب تغير رائحة براز طفلك وطرق علاجها

تراقب معظم الأمهات شكل براز الطفل ورائحته، لأنه عادة يكون علامة على إصابات عديدة يعاني منها الطفل و يجب علاجها سريعا.

واعتادت الأمهات على أن شكل براز الطفل ورائحته يدل على إذا كان الطفل بصحة جيدة أم لا، ويحتاج إلى الفحص الطبي حفاظا على صحته.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن رائحة البراز تعكس حالة الجهاز الهضمي، ونوعية الأكل، وكفاءة الامتصاص، وكل تغيير مفاجئ أو مستمر في الرائحة يمكن أن يكون إشارة من جسم الطفل بأن هناك مشكلة ما تحتاج علاج فورى.

أسباب تغير رائحة البراز عند الأطفال

وأضاف عبد الحميد، أن هناك أسبابا عديدة لتغير رائحة براز الطفل، منها:

نوعية الأكل، حيث أن دخول أكلات دسمة، مقليات، أو أطعمة جاهزة، يؤثر على رائحة البراز عند الأطفال، وكذلك زيادة الحلويات والمشروبات الغازية، وتناول أطعمة غنية بالكبريت مثل البيض أو الكرنب.

عدم تحمل بعض الأطعمة مثل اللاكتوز أو الجلوتين، ما يسبب تلبك معوي أو اضطراب مؤقت في الهضم، مع نقص إنزيمات الهضم أو امتصاص غير كامل.

وجود عدوى في الجهاز الهضمي، حتى لو بسيطة مثل التهابات في المعدة أو الأمعاء يؤثر على رائحة البراز عند الأطفال.

بعض الفيتامينات أو المضادات الحيوية تؤثر على البكتيريا النافعة وتغير الرائحة.

علامات تثير القلق عند الأطفال يجب علاجها

وتابع، أن جميع الأسباب التى ذكرناها أمر طبيعي، ولكن أحيانا أن تكون رائحة البراز عند الأطفال مقلقة خاصة لو صاحبها بعض الأعراض ما يستدعى تدخل طبى لمعرفة السبب وعلاجه، ومن هذه الأعراض:-

مغص متكرر

إسهال أو إمساك

فقدان شهية

انتفاخ أو غازات بشكل ملحوظ

ضعف في الوزن أو النمو.

نصائح يجب اتباعها لعلاج تغير رائحة البراز عند الأطفال

وأوضح الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها مع الصغار فى هذه الحالة لسرعة علاجه، ومن هذه النصائح:

سجلي التغييرات، واحتفظي بملاحظات عن نوع الأكل وميعاد التغيير في الرائحة.

تابعي التكرار، هل هي مرة واحدة أم مستمرة.

راجعي جدول الأكل، من حيث تقليل السكريات والمقليات، وتقديم أكل بسيط وسهل الهضم.

الاهتمام بالمياه، لأن الجفاف يؤثر على الهضم والرائحة

أسباب تغير رائحة براز طفلك، فيتو

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية، منها:

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصة بعد اللعب وبعد العودة إلى المنزل وقبل تناول الطعام وبعد الخروج من الحمام، ومن أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الأطفال المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.

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