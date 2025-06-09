أخبار الحوادث اليوم: إخلاء سبيل طبيب قوص صاحب واقعة فيديو الإهمال الطبي.. مصرع شخصين إثر انهيار حفرة خلال التنقيب عن الآثار.. والداخلية تحتفل بعيد الأضحى مع كبار السن
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
مصرع شخصين إثر انهيار حفرة خلال التنقيب عن الآثار في العياط
لقي شخصين مصرعهما اليوم الإثنين، إثر انهيار حفرة عليهما أثناء قيامهما بأعمال تنقيب غير مشروعة عن الآثار في إحدى القرى التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة.
سرقة سائق بشركة للنقل الذكي بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض.. والأمن يضبط الجاني
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تعرض سائق بإحدى شركات النقل الذكي لعملية سرقة بالإكراه تحت تهديد سلاح أبيض، والاستيلاء على هاتفه المحمول في القاهرة.
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة باقتحام أشخاص لمسكنها بكفر الشيخ والتعدي عليها وأسرتها
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية من كشف حقيقة ادعاء سيدة بقيام بعض الأشخاص باقتحام مسكنها بكفر الشيخ والتعدي عليها وأسرتها باستخدام "سلاح أبيض".
القبض على 3 احتجزوا "كهربائي" وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة وعقد بيع دراجة نارية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص قاموا باحتجاز كهربائي وإجباره على توقيع إيصالات أمانة وعقد بيع دراجته النارية.
إخلاء سبيل طبيب قوص صاحب واقعة فيديو الإهمال الطبي فى قنا
قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل الطبيب صاحب واقعة فيديو إهمال الكشف على عجوز توفيت وذلك عقب توقيع التصالح مع أسرتها في نيابة مركز قوص، جنوب محافظة قنا، بحضور الدكتور محمد الديب نقيب الاطباء بمحافظة قنا.
مصرع وإصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بالمنيا
لقي شخص مصرعه، فيما أصيبت بناته الـ 6، إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق الشيخ فضل _رأس غارب، المار على نطاق محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.
هدايا وجولات نيلية وعروض ترفيهية، الداخلية تحتفل بعيد الأضحى مع كبار السن (صور)
نظمت وزارة الداخلية عددًا من الفعاليات الاحتفالية بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية، خاصة كبار السن، وتعزيز أواصر الترابط بين رجال الشرطة والمجتمع.
إصابة 11 شخصا إثر انقلاب سيارة "تمناية" في المنيا
أصيب 11 شخصا إثر انقلاب سيارة تمناية بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.
بقيمة 62 مليون جنيه، ضبط بؤر إجرامية لتجارة المخدرات بعدة محافظات ومصرع عنصرين شديدي الخطورة بقنا
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من توجيه ضربة استباقية حاسمة ضد بؤر إجرامية نشطة في عدد من المحافظات؛ مما أسفر عن مصرع عنصرين شديدي الخطورة بقنا.
إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة على الصحراوي الغربي بقنا
أصيب 5 أشخاص، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميني باص على الطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل مدينة قنا غرب، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا