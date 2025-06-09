أخبار الحوادث اليوم: إخلاء سبيل طبيب قوص صاحب واقعة فيديو الإهمال الطبي.. مصرع شخصين إثر انهيار حفرة خلال التنقيب عن الآثار.. والداخلية تحتفل بعيد الأضحى مع كبار السن

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

لقي شخصين مصرعهما اليوم الإثنين، إثر انهيار حفرة عليهما أثناء قيامهما بأعمال تنقيب غير مشروعة عن الآثار في إحدى القرى التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة.

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تعرض سائق بإحدى شركات النقل الذكي لعملية سرقة بالإكراه تحت تهديد سلاح أبيض، والاستيلاء على هاتفه المحمول في القاهرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية من كشف حقيقة ادعاء سيدة بقيام بعض الأشخاص باقتحام مسكنها بكفر الشيخ والتعدي عليها وأسرتها باستخدام "سلاح أبيض".

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص قاموا باحتجاز كهربائي وإجباره على توقيع إيصالات أمانة وعقد بيع دراجته النارية.

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل الطبيب صاحب واقعة فيديو إهمال الكشف على عجوز توفيت وذلك عقب توقيع التصالح مع أسرتها في نيابة مركز قوص، جنوب محافظة قنا، بحضور الدكتور محمد الديب نقيب الاطباء بمحافظة قنا.

لقي شخص مصرعه، فيما أصيبت بناته الـ 6، إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق الشيخ فضل _رأس غارب، المار على نطاق محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

نظمت وزارة الداخلية عددًا من الفعاليات الاحتفالية بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية، خاصة كبار السن، وتعزيز أواصر الترابط بين رجال الشرطة والمجتمع.

أصيب 11 شخصا إثر انقلاب سيارة تمناية بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من توجيه ضربة استباقية حاسمة ضد بؤر إجرامية نشطة في عدد من المحافظات؛ مما أسفر عن مصرع عنصرين شديدي الخطورة بقنا.

أصيب 5 أشخاص، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميني باص على الطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل مدينة قنا غرب، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

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