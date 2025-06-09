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حوادث

مصرع شخصين إثر انهيار حفرة خلال التنقيب عن الآثار في العياط

مصرع شابين إثر انهيار
مصرع شابين إثر انهيار حفرة خلال التنقيب عن الآثار في العياط

لقي شخصين مصرعهما اليوم الإثنين، إثر انهيار حفرة عليهما أثناء قيامهما بأعمال تنقيب غير مشروعة عن الآثار في إحدى القرى التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة.

 

 انهيار حفرة خلال التنقيب عن الآثار في العياط

 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث انهيار حفرة على شخصين. 

وبالانتقال والفحص، تبين من خلال التحريات الأولية أن الشابين كانا ينقبان عن الآثار بصورة غير قانونية، قبل أن تنهار عليهما الحفرة، مما أدى إلى وفاتهما في الحال.

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وتم الدفع بقوات الحماية المدنية، التي تمكنت من انتشال الجثتين من أسفل الأنقاض، ونقلهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة التي باشرت التحقيق، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثتين للوقوف على أسباب الوفاة، مع تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات القانونية.

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التنقيب عن الاثار مديرية أمن الجيزة الجيزة العياط النيابة العامة

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