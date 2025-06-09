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حوادث

سرقة سائق بشركة للنقل الذكي بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض.. والأمن يضبط الجاني

ضبط عاطل لسرقة سائق
ضبط عاطل لسرقة سائق بشركة نقل ذكي بالإكراه في القاهرة، فيتو

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية  في كشف ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تعرض سائق بإحدى شركات النقل الذكي لعملية سرقة بالإكراه تحت تهديد سلاح أبيض، والاستيلاء على هاتفه المحمول في القاهرة.

وبالفحص المبدئي، تبيّن عدم وجود أي بلاغات رسمية بخصوص الواقعة، وبناءً عليه، تم استدعاء الشخص الذي قام بالنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي أقرّ بأنه أثناء قيادته لسيارته، تواصل معه أحد الأشخاص وطلب توصيله لإحدى المناطق بالقاهرة. 

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الأجهزة الأمنية تضبط مرتكب الواقعة

وعقب ذلك، قام هذا الشخص بإشهار سلاح أبيض والاستيلاء على هاتفه المحمول ولاذ بالفرار، وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة. 

وتبيّن أنه عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة. وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة، وبإرشاده، تم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه، بالإضافة إلى السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

 وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

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