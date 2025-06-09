سرقة سائق بشركة للنقل الذكي بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض.. والأمن يضبط الجاني

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تعرض سائق بإحدى شركات النقل الذكي لعملية سرقة بالإكراه تحت تهديد سلاح أبيض، والاستيلاء على هاتفه المحمول في القاهرة.

وبالفحص المبدئي، تبيّن عدم وجود أي بلاغات رسمية بخصوص الواقعة، وبناءً عليه، تم استدعاء الشخص الذي قام بالنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي أقرّ بأنه أثناء قيادته لسيارته، تواصل معه أحد الأشخاص وطلب توصيله لإحدى المناطق بالقاهرة.

الأجهزة الأمنية تضبط مرتكب الواقعة

وعقب ذلك، قام هذا الشخص بإشهار سلاح أبيض والاستيلاء على هاتفه المحمول ولاذ بالفرار، وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة.

وتبيّن أنه عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة. وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة، وبإرشاده، تم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه، بالإضافة إلى السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.