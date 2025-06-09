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حوادث

بقيمة 62 مليون جنيه، ضبط بؤر إجرامية لتجارة المخدرات بعدة محافظات ومصرع عنصرين شديدي الخطورة بقنا

ضبط بؤر إجرامية لتجارة
ضبط بؤر إجرامية لتجارة المخدرات، فيتو

تمكنت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من توجيه ضربة استباقية حاسمة ضد بؤر إجرامية نشطة في عدد من المحافظات؛ مما أسفر عن مصرع عنصرين شديدي الخطورة بقنا.

تفاصيل العملية الأمنية

أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، قيام مجموعات إجرامية شديدة الخطورة بمحاولة جلب وترويج كميات كبيرة من المواد المخدرة، تمهيدًا لتوزيعها داخل البلاد.

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مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة

وبعد تقنين الإجراءات، تم مداهمة تلك البؤر بالتعاون مع قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة بمحافظة قنا، صادر ضدهما أمر ضبط وإحضار في جناية قتل، أحكام بالسجن في جنايتي "اتجار بالمخدرات" و"سرقة بالإكراه".

كما ضبط باقي العناصر الإجرامية وبحوزتهم أكثر من 111 كجم من المواد المخدرة المتنوعة تشمل:حشيش، بودر، أيس، هيروين، وهيدرو، 24 ألف قرص مخدر، 9 قطع سلاح ناري (منها بندقيتان آليتان و7 فرد خرطوش).

وقدرت القيمة السوقية للمضبوطات من المواد المخدرة بحوالي 62 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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