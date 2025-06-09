الإثنين 09 يونيو 2025
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محافظات

إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة على الصحراوي الغربي بقنا

اسعاف
اسعاف

أصيب 5 أشخاص، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميني باص على الطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل مدينة قنا غرب، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ميني باص أمام مدينة قنا غرب.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص جاري نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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