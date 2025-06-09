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حوادث

مصرع وإصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بالمنيا

إثر انقلاب سيارة
إثر انقلاب سيارة ملاكي بالمنيا

لقي شخص مصرعه، فيما أصيبت بناته الـ 6، إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق الشيخ فضل _رأس غارب، المار على نطاق محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

مصرع وإصابة 7 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة ملاكي بالمنيا

 

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ملاكي بطريق الشيخ فضل _رأس غارب، أمام الكيلو 55 في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

وفاة وإصابة 7 من أسرة واحدة في المنيا 

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة مصرع "محمد.أ" 52 سنة، معلم،، وإصابة بناته الـ 6  وهن: سارة 13 عامة، رحمه 11 عاما، نورهان، 10 أعوام، بسنت، 7 أعوام، شذي، 5 أعوام، الزهراء، 4 أعوام، جميعهم مقيمون في قرية بني صامت التابعة إداريا لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

 مستشفى التكامل بالشيخ فضل

تم نقل المصابين إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج الزم، وايداع الجثة داخل مشرحة المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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