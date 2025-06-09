10 مشاهد تجعل حديقة الأزهر وجهة العائلات الأولى في عيد الأضحى

تعد حديقة الأزهر، بتاريخها العريق وموقعها الاستراتيجي، وجهة مفضلة للعائلات المصرية، خاصة خلال الأعياد، وذلك بفضل المميزات العديدة التي تضعها على عرش الحدائق المصرية، وتجعلها الخيار الأول للاحتفال.

ولعل أهم هذه المميزات هو موقع حديقة الأزهر، الكائن في قلب القاهرة الفاطمية، مما يمنحها قيمة تاريخية وثقافية مضاعفة، فيمكن للزوار الاستمتاع بجمال الحديقة مع إطلالة بانورامية على معالم القاهرة التاريخية، هذا بالإضافة لتوفير الحديقة مساحات خضراء واسعة ومفتوحة، مثالية للتنزه والاسترخاء وممارسة الأنشطة العائلية في الهواء الطلق.

الحديقة تتميز بإطلالاتها الساحرة على قلعة صلاح الدين ومدينة القاهرة القديمة

كما تتميز الحديقة بإطلالاتها الساحرة على قلعة صلاح الدين الأيوبي ومدينة القاهرة القديمة، مما يوفر خلفية رائعة للصور التذكارية، وتضم الحديقة مجموعة من المطاعم والمقاهي التي تلبي مختلف الأذواق، مما يتيح للعائلات الاستمتاع بوجبات شهية أو مشروبات منعشة وسط أجواء طبيعية ممتعة، ذلك بجانب ما توفره الحديقة من مناطق لعب آمنة ومجهزة للأطفال، مما يضمن لهم قضاء وقت ممتع ومليء بالنشاط والحركة.

وتتميز الحديقة بتصميمها المستوحى من الحدائق الإسلامية التاريخية، مع نوافير وقنوات مياه تضفي عليها طابعًا جماليًا فريدًا، وخلال عيد الأضحى المبارك، تتحول حديقة الأزهر إلى مركز للاحتفالات العائلية، حيث يرتادها الآلاف للاستمتاع بالأجواء المبهجة وقضاء يوم لا يُنسى، حيث تجمع الحديقة بين الجمال الطبيعي والتاريخ العريق والخدمات المتكاملة، مما يجعلها الوجهة الأمثل للعائلات الباحثة عن قضاء عيد أضحى مميز ومليء بالبهجة والاسترخاء.

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