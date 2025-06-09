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حوادث

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة باقتحام أشخاص لمسكنها بكفر الشيخ والتعدي عليها وأسرتها

قوات الشرطة، فيتو
قوات الشرطة، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية من كشف حقيقة ادعاء سيدة بقيام بعض الأشخاص باقتحام مسكنها بكفر الشيخ والتعدي عليها وأسرتها باستخدام "سلاح أبيض".

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 وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، متضمنًا ادعاء احدى السيدات بقيام بعض الأشخاص بالتعدي عليها وأسرتها بالضرب، باستخدام سلاح أبيض، وإتلاف باب مسكنهم بكفر الشيخ.

رصدت وزارة الداخلية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى من مقطع فيديو يتضمن ادعاء إحدى السيدات بقيام عدد من الأشخاص بالتعدى عليها وأسرتها بالضرب باستخدام سلاح أبيض وإتلاف باب مسكنهم بدائرة مركز شرطة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، فقد كشفت الأجهزة الأمنية الحقيقة الكاملة للواقعة.

 

خلافات جيرة وتبادل اتهامات

بالفحص، تبين أن الواقعة تتعلق بخلافات سابقة حول الجيرة بين طرفين، الطرف الأول: السيدة القائمة على النشر وابنها وابنتها، مقيمين بدائرة مركز شرطة بيلا، والطرف الثانى: سيدة أخرى وابنيها، مقيمين بذات العنوان.

وكان قد ورد بلاغ بتاريخ 30 مايو الماضى من السيدة القائمة على النشر وابنتها، بتضررهما من قيام الطرف الثانى بالتعدى على ابنها وابنتها بالسب والضرب، دون حدوث إصابات، وذلك بسبب الخلافات المشار إليها.

وبمواجهة الطرفين، تبادلوا الاتهامات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وضبطهم جميعًا فى حينه وعرضهم على النيابة العامة.

 

اعتراف بالكذب ونفي الاتهامات

وبسؤال السيدة القائمة على النشر، نفت قيام الطرف الآخر بإتلاف باب مسكنها أو استخدام سلاح أبيض فى التعدى عليهم، وبمواجهتها بادعائها الذى نشرته عبر مواقع التواصل، اعترفت بكذبه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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