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حوادث

إصابة 11 شخصا إثر انقلاب سيارة "تمناية" في المنيا

إصابة 11شخاض إثر
إصابة 11شخاض إثر انقلاب سيارة تمناية في المنيا

أصيب 11 شخصا إثر انقلاب سيارة تمناية بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 11 شخصا إثر انقلاب سيارة تمناية في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة تمناية بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدا أمام قرية بلنصورة التابعة إداريا لمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 11 شخصا بينهم اطفال تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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