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حوادث

إخلاء سبيل طبيب قوص صاحب واقعة فيديو الإهمال الطبي فى قنا

قنا،فيتو
قنا،فيتو

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل الطبيب صاحب واقعة فيديو إهمال الكشف على عجوز توفيت، وذلك عقب توقيع التصالح مع أسرتها في نيابة مركز قوص، جنوب محافظة قنا، بحضور الدكتور محمد الديب نقيب الأطباء بمحافظة قنا.

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تفاصيل الواقعة فى قنا

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص بتحرير محضر إهمال طبي من أسرة عجوز توفيت بعد واقعة انتشار فيديو إهمال الكشف عليها في مركز قوص.

تم التحفظ على الطبيب وتقرر فتح تحقيق وتقرر إخلاء سبيله بعد الصلح مع أسرتها، وخرجوا من النيابة، بعد واقعة الفيديو المتداول للطبيب والأسرة في مشادة بسبب تعدي الأسرة بالألفاظ عليه داخل عيادته الخاصة.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا الدكتور محمد الديب أمن قنا طبيب قوص قنا محافظة قنا مركز قوص جنوب محافظة قنا مركز قوص

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