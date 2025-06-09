إخلاء سبيل طبيب قوص صاحب واقعة فيديو الإهمال الطبي فى قنا

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل الطبيب صاحب واقعة فيديو إهمال الكشف على عجوز توفيت، وذلك عقب توقيع التصالح مع أسرتها في نيابة مركز قوص، جنوب محافظة قنا، بحضور الدكتور محمد الديب نقيب الأطباء بمحافظة قنا.

تفاصيل الواقعة فى قنا

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص بتحرير محضر إهمال طبي من أسرة عجوز توفيت بعد واقعة انتشار فيديو إهمال الكشف عليها في مركز قوص.

تم التحفظ على الطبيب وتقرر فتح تحقيق وتقرر إخلاء سبيله بعد الصلح مع أسرتها، وخرجوا من النيابة، بعد واقعة الفيديو المتداول للطبيب والأسرة في مشادة بسبب تعدي الأسرة بالألفاظ عليه داخل عيادته الخاصة.

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