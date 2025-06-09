هدايا وجولات نيلية وعروض ترفيهية، الداخلية تحتفل بعيد الأضحى مع كبار السن (صور)

نظمت وزارة الداخلية عددًا من الفعاليات الاحتفالية بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية، خاصة كبار السن، وتعزيز أواصر الترابط بين رجال الشرطة والمجتمع.

زيارات وهدايا داخل دور الرعاية

وجهت الوزارة عدة مأموريات إلى دور رعاية المسنين، حيث قام رجال الشرطة بتوزيع الهدايا على النزلاء، وإدخال البهجة إلى قلوبهم، في مشهد يعكس التقدير والعرفان لهذه الفئة العزيزة على المجتمع.

يوم ترفيهي بنادي الشرطة وجولة نيلية

كما تم اصطحاب عدد من كبار السن إلى نادي الشرطة بالمنيل، حيث أقيمت عروض فلكلورية وفقرات ترفيهية حظيت بتفاعل كبير من الحضور. وشاركت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعروض تعريفية تجسد مهامها في حماية نهر النيل.

واختُتم اليوم بجولة نيلية استمتع خلالها كبار السن بجمال الطبيعة وأجواء الاحتفال، وسط اهتمام ورعاية من القائمين على الفعالية.

إشادة واسعة من دور الرعاية

وأعرب القائمون على دور رعاية المسنين عن خالص شكرهم وتقديرهم لوزارة الداخلية على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تترك أثرًا طيبًا في نفوس النزلاء، وتعكس الدور الإنساني لرجال الشرطة في مختلف المناسبات.

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