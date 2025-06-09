القبض على 3 احتجزوا "كهربائي" وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة وعقد بيع دراجة نارية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص قاموا باحتجاز كهربائي وإجباره على توقيع إيصالات أمانة وعقد بيع دراجته النارية.

القبض على 3 أشخاص لاحتجازهم كهربائيًا وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، فيتو

تلقى قسم شرطة الوايلي بلاغا من كهربائي، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية، أفاد فيه بتضرره من 3 أشخاص، مقيمين بدائرتي قسمي شرطة الوايلي والنزهة.

ذكر المُبلِّغ أن أحد المتهمين استدرجه إلى شقته بحجة إجراء بعض أعمال الكهرباء، وفور وصوله، قام المتهمون بإجباره على توقيع (3 إيصالات أمانة وعقد بيع الدراجة النارية الخاصة به).

كما قاموا بالاستيلاء منه على (رخصة الدراجة النارية ومبلغ مالي)، وذلك لوجود خلافات مالية بين المجني عليه وأحد المتهمين.

ضبط المتهمين والمضبوطات

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المشكو في حقهم. وبتفتيشهم، عُثر بحوزتهم على (3 إيصالات أمانة وعقد بيع دراجة نارية ممهورين ببصمة المجني عليه، بالإضافة إلى رخصة الدراجة النارية والمبلغ المالي المستولى عليهم).

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجار عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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