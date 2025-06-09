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حوادث

أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص ترعة الدقهلية

انتشال جثامين ضحايا
انتشال جثامين ضحايا انقلاب ميكروباص، فيتو

حصلت “فيتو” على أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص في ترعة بالدقهلية نتج عنه مصرع 7 أشخاص بينهم جثمان مجهول وحصلنا على الست أسماء الضحايا في الحادث.

حيث تبين مصرع: 

- ناني إبراهيم يسري ٢٦ سنة.
- مكة أحمد السيد عبد الجواد ٣ سنوات. 
- نوال محمد حافظ شتا. 
- إبراهيم محمود الباز. 
- آمال عبد العزيز حسين السيد ٦٠ سنة.
- إسراء صلاح الدين ٢٣ سنة.

 

وتمكن رجال الإنقاذ والأهالي في إنقاذ 7 أشخاص تم إسعافهم ونقل أحدهم لـ مستشفي الطوارئ  وانتشال 7 جثامين لأشخاص آخرين.  

وشهد طريق "نقيطة – سندوب" بمحافظة الدقهلية، مساء أمس الأحد، حادثًا مروعًا أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة آخر، إثر انقلاب سيارة ميكروباص وسقوطه في ترعة مجاورة للطريق أمام قرية منية سندوب، جميعهم من قرية نقيطة التابعة لمركز المنصورة.

مصرع 7 وإصابة آخر في حادث انقلاب ميكروباص بالدقهلية

تلقى اللواء حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص في الترعة بعد اصطدامها بعمود إنارة، ما أدى إلى سقوطها بالمياه ووقوع إصابات ووفيات بين الركاب.


وعلى الفور، توجهت قوات الإنقاذ النهري وضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث بدأت أعمال البحث والإنقاذ، عن آخرين لم يتم العثور عليهم بعد.

 

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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