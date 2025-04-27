الأحد 27 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

10 أغاني، آمال ماهر تستعد لطرح ألبوم حاجة غير خلال أيام

أمال ماهر، فيتو
أمال ماهر، فيتو

تستعد النجمة أمال ماهر لطرح أحدث ألبوماتها الغنائية، والذي يأتي بعنوان حاجة غير، وذلك خلال أيام على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب. 

ألبوم أمال ماهر الجديد 

ويتضمن ألبوم آمال ماهر الجديد حاجة غير 10 أغاني متنوعة ما بين الدراما والرومانسي وتتعاون فيهم مع عدد من الشاعراء والملحنين والموزعين الموسيقين، ومنهم الموزع الموسيقي عمرو الخضري والشاعر محمود عليم.  

آمال ماهر تشعل حفل دبي

ومن ناحية أخرى، كانت الفنانة  آمال ماهر، تألقت منذ أيام، في حفل فني على مسرح دبي أوبرا، بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام، من أبرزهم نيكول سابا وزوجها الفنان يوسف الخال، في ليلة طربية طغت عليها الأناقة والإحساس.

قدَّمت آمال ماهر مجموعة من أشهر أغانيها التي رددها الجمهور معها بحماسة، وسط تصفيق متواصل وهتافات الإعجاب مثل أغنية " في إيه بينك وبينها"، كما قدمت أغاني لفنانين كبار مثل وردة الجزائرية "أكدب عليك".

حضور فني لافت واحتفاء واسع عبر السوشيال ميديا

شهد الحفل حضور عدد من المشاهير الذين عبّروا عن إعجابهم به على مواقع التواصل، فقد نشرت نيكول سابا ويوسف الخال صورًا وفيديوهات من قلب الحدث، وأشادا بجو الحفل واحترافية آمال ماهر.

كما غنت آمال ماهر أغنية “مش همنعك” لايف بدون موسيقى، وسط تصفيق حاد من الجمهور.

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ألبوم أمال ماهر الجديد امال ماهر النجمة أمال ماهر
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