الخميس 05 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أحمد المالكي يشارك في ألبوم "حاجة غير" لآمال ماهر بأغنيتين

آمال ماهر، فيتو
آمال ماهر، فيتو

تستعد النجمة آمال ماهر لطرح أحدث ألبوماتها الغنائية “حاجة غير” خلال الفترة المقبلة على منصات الموسيقية وموقع يوتيوب.

 

ألبوم آمال ماهر الجديد 

وبتعاون الشاعر الغنائي أحمد المالكي مع آمال ماهر في أغنيتين بألبومها الجديد “حاجة غير” الأولى بعنوان اتراضيت والثانية مضمونة.

أغنية اتراضيت من ألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري وأغنية مضمونة من ألحان مدين وتوزيع يحيي يوسف 

ويتضمن ألبوم آمال ماهر الجديد حاجة غير 10 أغان متنوعة ما بين الدراما والرومانسي، وتتعاون فيهم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، ومنهم الموزع الموسيقي عمرو الخضري والشاعر محمود عليم.  


تستعد النجمة آمال ماهر لطرح أحدث ألبوماتها الغنائية، والذي يأتي بعنوان حاجة غير، وذلك خلال أيام على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

ويتضمن ألبوم آمال ماهر الجديد حاجة غير 10 أغاني متنوعة ما بين الدراما والرومانسي وتتعاون فيهم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، ومنهم الموزع الموسيقي عمرو الخضري والشاعر محمود عليم.  

 

آمال ماهر تشعل حفل دبي

ومن ناحية أخرى، كانت الفنانة  آمال ماهر، تألقت منذ أيام، في حفل فني على مسرح دبي أوبرا، بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام، من أبرزهم نيكول سابا وزوجها الفنان يوسف الخال، في ليلة طربية طغت عليها الأناقة والإحساس.

قدَّمت آمال ماهر مجموعة من أشهر أغانيها التي رددها الجمهور معها بحماسة، وسط تصفيق متواصل وهتافات الإعجاب مثل أغنية " في إيه بينك وبينها"، كما قدمت أغاني لفنانين كبار مثل وردة الجزائرية "أكدب عليك".

 

حضور فني لافت واحتفاء واسع عبر السوشيال ميديا

شهد الحفل حضور عدد من المشاهير الذين عبّروا عن إعجابهم به على مواقع التواصل، فقد نشرت نيكول سابا ويوسف الخال صورًا وفيديوهات من قلب الحدث، وأشادا بجو الحفل واحترافية آمال ماهر.

كما غنت آمال ماهر أغنية “مش همنعك” لايف بدون موسيقى، وسط تصفيق حاد من الجمهور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النجمة أمال ماهر امال ماهر ألبوم أمال ماهر الجديد ألبوم أمال ماهر

الأكثر قراءة

البرتغال تقسو على ألمانيا بثنائية وتصعد لنهائي دوري الأمم الأوروبية (فيديو)

البرقي يبدأ من 6 آلاف جنيه، تعرف على سعر خروف العيد 2025

قرار"الحج بدون إذن"، كيف تفاعل النشطاء مع إجراءات الأوقاف ضد الأئمة؟

شاهد، رد فعل جماهير البرتغال بعد إحراز رونالدو هدفا في مرمى ألمانيا

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة في وقفة عرفات غدا

مدبولي يطلق رسميا خدمات الجيل الخامس في مصر

البنك الأهلي يخطف فوزا ثمينا من إنبي في كأس عاصمة مصر

قراركم مخالف، رد رسمي من الزمالك على اتحاد الكرة بشأن عقد زيزو

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر 2025.6.4

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025

البرقي يبدأ من 6 آلاف جنيه، تعرف على سعر خروف العيد 2025

أسعار الذهب في عمان اليوم الأربعاء 4-6-2025

المزيد

انفوجراف

خطورة الإفراط في تناول اللحوم خلال عيد الأضحى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

زائرون من كل مكان ينشدون السكينة والطمأنينة في"الحسين" (فيديو وصور)

يكفر ذنوب سنتين، فضل صيام يوم عرفة والأعمال المستحبة فيه

ما هو فضل الدعاء يوم عرفة؟ أمين الفتوى يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية