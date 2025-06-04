أحمد المالكي يشارك في ألبوم "حاجة غير" لآمال ماهر بأغنيتين

تستعد النجمة آمال ماهر لطرح أحدث ألبوماتها الغنائية “حاجة غير” خلال الفترة المقبلة على منصات الموسيقية وموقع يوتيوب.

ألبوم آمال ماهر الجديد

وبتعاون الشاعر الغنائي أحمد المالكي مع آمال ماهر في أغنيتين بألبومها الجديد “حاجة غير” الأولى بعنوان اتراضيت والثانية مضمونة.

أغنية اتراضيت من ألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري وأغنية مضمونة من ألحان مدين وتوزيع يحيي يوسف

ويتضمن ألبوم آمال ماهر الجديد حاجة غير 10 أغان متنوعة ما بين الدراما والرومانسي، وتتعاون فيهم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، ومنهم الموزع الموسيقي عمرو الخضري والشاعر محمود عليم.



تستعد النجمة آمال ماهر لطرح أحدث ألبوماتها الغنائية، والذي يأتي بعنوان حاجة غير، وذلك خلال أيام على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

ويتضمن ألبوم آمال ماهر الجديد حاجة غير 10 أغاني متنوعة ما بين الدراما والرومانسي وتتعاون فيهم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، ومنهم الموزع الموسيقي عمرو الخضري والشاعر محمود عليم.

آمال ماهر تشعل حفل دبي

ومن ناحية أخرى، كانت الفنانة آمال ماهر، تألقت منذ أيام، في حفل فني على مسرح دبي أوبرا، بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام، من أبرزهم نيكول سابا وزوجها الفنان يوسف الخال، في ليلة طربية طغت عليها الأناقة والإحساس.

قدَّمت آمال ماهر مجموعة من أشهر أغانيها التي رددها الجمهور معها بحماسة، وسط تصفيق متواصل وهتافات الإعجاب مثل أغنية " في إيه بينك وبينها"، كما قدمت أغاني لفنانين كبار مثل وردة الجزائرية "أكدب عليك".

حضور فني لافت واحتفاء واسع عبر السوشيال ميديا

شهد الحفل حضور عدد من المشاهير الذين عبّروا عن إعجابهم به على مواقع التواصل، فقد نشرت نيكول سابا ويوسف الخال صورًا وفيديوهات من قلب الحدث، وأشادا بجو الحفل واحترافية آمال ماهر.

كما غنت آمال ماهر أغنية “مش همنعك” لايف بدون موسيقى، وسط تصفيق حاد من الجمهور.

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