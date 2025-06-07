السبت 07 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

موعد حفل شيرين عبد الوهاب في مهرجان موازين

شيرين عبد الوهاب،
شيرين عبد الوهاب، فيتو

تشارك النجمة شيرين عبد الوهاب، ضمن فعاليات مهرجان موازين في دورته ال 20 والذي من المقرر إقامته في المغرب. 

موعد حفل شيرين عبد الوهاب في موازين 

ومن المقرر أن تحيي شيرين حفلها يوم السبت الموافق 28 يونيو وستقدم عددا من أغانيها الشهيرة الجديدة والقديمة. 

 

على الجانب الآخر، كانت قررت النيابة العامةبالشيخ زايد بإشراف المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر استدعاء المطربة شيرين عبد الوهاب، لمواجهتها بالاتهامات المسندة إليها من مدير حساباتها الرسمية  في بلاغه ضدها الذي يتهمها فيه بالسب والتهديد إثر خلافات بينهما حول كلمات السر الخاصة بتلك الحسابات.

وأكد محمود محمد، في أقواله أمام المستشار أحمد أسامة، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، أنه فوجئ بالفنانة شيرين عبد الوهاب توجه له عبارات سب وقذف وتهديد صريح بالإيذاء، وذلك خلال مكالمة هاتفية، مشيرا إلى أن تلك التصرفات جاءت بسبب خلافات بينهما بشأن إدارة حساباتها الإلكترونية

 

وأضاف في التحقيقات أنه يشرف على إدارة صفحات الفنانة عبر منصات "فيسبوك، يوتيوب، تيك توك، وإنستجرام"، وأن الخلاف بدأ عندما طالبته بكلمات السر، وخلال ذلك وجهت له تهديدا وسبابا مباشرا.

 

وأشار إلى أنه لجأ إلى قسم شرطة ثان الشيخ زايد وحرر محضرا رسميا ضد الفنانة، عن طريق محاميه، مطالبا بحمايته قانونا واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما وصفه بالإساءة والتهديد.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية

 

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