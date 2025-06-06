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ثقافة وفنون

من المراهقة حتى الإعلام، مها الصغير تكشف عن لحظات فارقة غيرت مسار حياتها (فيديو)

مها الصغير، فيتو
مها الصغير، فيتو

كشفت الإعلامية مها الصغير، خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "أون"، عن لحظات فارقة في حياتها.

 

أمنية مها الصغير وحلمها 

وقالت مها الصغير: "كانت صدفة بحتة إني أشتغل إعلامية، درست إعلام وسياسة وكان نفسي أشتغل في السينما، وأكون ممثلة أو أروح في منطقة التصوير السينمائي والإخراج".

نصيحة ابنة شريف عرفة لمها الصغير

وأضافت: "من كام سنة ابنة المخرج شريف عرفة، شيرين عرفة، كلمتني عن برنامج فني كله عن السينما والمهرجانات والأفلام التسجيلية وكل من له علاقة بالفن وأنا عندي شغف للمنطقة دي".

 

ولفتت: "أتذكر وأنا صغيرة في سن المراهقة كانت البنات كلها تعمل على تسجيل شرائط الأغاني أنا بقى كنت في حتة تانية أطلع مشاهد من أفلام وأعملها لها تحرير بسيط وبدائي، وكنت بحب أوي يوسف شاهين وعاطف الطيب وصلاح أبو سيف وعبد الحليم حافظ".

وأكدت: "كنت بحب عبد الحليم حافظ أوي وأنا مراهقة وكان نفسي يحبني ويغني لي، وبعد كده جات لي فكرة برنامج فني ورؤساء المهرجانات كانوا بيقولوا لي كلام كويس في حب الصناعة وشايفين إني لدي إدراك بالصناعة والفن والسينما وده اللي خلاني كملت كمذيعة".
 

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مها الصغير صلاح ابو سيف منى الشاذلي برنامج معكم عبد الحليم حافظ الإعلامية مها الصغير

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