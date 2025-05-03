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ثقافة وفنون

المغني العالمي 50cent على مسرح مهرجان موازين 2025

50cent، فيتو
50cent، فيتو

أعلن مهرجان موازين الدولي وجود أيقونة الراب العالمية 50cent على مسرح OLM Souissi خلال فعاليات المهرجان.

يستمر مهرجان موازين في الكشف عن القائمة الطويلة للنجوم الذين سيعتلون مسرحه في عام 2025، ومن ضمنهم صانع الأغاني الأسطوري 50cent، وذلك على مسرح OLM Souissi يوم السبت 21 يونيو 2025.

وسبق وكشف مهرجان مهرجان موازين الدولى عن استضافة المطربة اللبنانية ميريام فارس، لتكون المطربة مفاجأة الحدث كما وصفها منظمو المهرجان.

ومن المقرر أن تؤدي ميريام أغانيها على مسرح النهضة يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025، لتشعل مهرجان موازين بعرض أسطوري مليء بالحب والطاقة والفن الأصيل.

 

مهرجان موازين 2025

ويشارك في مهرجان موازين لعام 2025 باقة كبيرة من نجوم ونجمات الوطن العربي، حيث تفتتح الفنانة كارمن سليمان فعاليات المهرجان يوم 19 يونيو على المسرح الوطني، بينما يحيي النجم وائل جسار ثاني أيام المهرجان 20 يونيو، وتحيي النجمة روبي أيضا حفلًا ضمن فعاليات موازين على منصة الهضبة. 

كما تحيي الفنانة نانسي عجرم يوم 22 يونيو ضمن مهرجان موازين على منصة الهضبة، أما عن حفل راغب علامة فمن المقرر إقامته يوم 24 يونيو على منصة الهضبة، أما بالنسبة لحفل ديانا حداد فمن المقرر إقامته يوم 25 يونيو على منصة الهضبة، أما النجم زياد برجي فمن المقرر إقامة حفله يوم 27 يونيو.  

 

مهرجان موازين

ويعد مهرجان موازين واحدًا من أكبر مهرجانات الموسيقى في العالم، وتأسس في عام 2001م، ويتم تنظيمه في العاصمة المغربية الرباط، وكذلك مدينة سلا، سنويًّا، بحضور العديد من أكبر الأسماء الموسيقية في العالم العربي والغربي كذلك. 

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