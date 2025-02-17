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ثقافة وفنون

أول تعليق من آمال ماهر بعد إلغاء حفلها في الأهرامات 20 فبراير

أمال ماهر، فيتو
أمال ماهر، فيتو

كشفت الفنانة آمال ماهر، عن سبب إلغاء حفلها في الأهرامات والذي كان من المقرر أن يتم إقامته يوم 20 فبراير الجاري.

 

إلغاء حفل أمال ماهر 

وقالت أمال ماهر على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام" أن إلغاء الحفل جاء بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة البرودة، لحين تحديد موعد آخر بعد شهر رمضان الكريم.

ومؤخرًا طرحت آمال ماهر عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، أغنية وطنية جديد بعنوان “اسبق”، حيث يرصد كليب الأغنية الإنجازات التي نفذتها مصر في المجالات المختلفة، بالطرق ومشاريع الإسكان المتعددة وغيرها.

 

آمال ماهر

وكانت آمال ماهر طرحت آخر ألبوماتها الغنائية أنا كويسة في سبتمبر الماضي بعد غياب.

وأغنية آمال ماهر أنا كويسة هى الأغنية الرسمية للألبوم وجاءت من كلمات أحمد المالكي ومن ألحان بلال سرور.

وجاء الميني ألبوم حاملًا اسم أنا كويسة، وضم في جعبته خمس أغان، وهي: أنا كويسة، أنا الحب، صاحبة عمري، الحكاية في مشهدين، كسبته الرهان.

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