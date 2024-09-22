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حوادث

شاهد عيان يكشف تفاصيل صادمة عن سقوط ابن المطرب إسماعيل الليثي من الطابق العاشر

نجل المطرب إسماعيل
نجل المطرب إسماعيل الليثي، فيتو

كشف شاهد عيان تفاصيل صادمة عن مصرع ابن الفنان الشعبي إسماعيل الليثي، إثر سقوطه من الطابق العاشر.

وكشف شاهد العيان، أنهم سمعوا صوت ارتطام شديد، وعندما أسرع تجاه الصوت، وجد الطفل ملقى على الأرض مهشم الرأس.

وأوضح: أن رضا أكبر أبناء المطرب إسماعيل الليثي، حيث يبلغ 9 سنوات، وكان يعيش مع جدته وأشقائه، وأثناء تواجده في الشقة بمفرده، حاول الخروج  بالتسلق من على سور إحدى البلكونات المجاورة لدخول شقة الجيران، فاختل توازنه وسقط على تكييف ليلقى مصرعه.

وكشفت التحقيقات أن الطفل يدعى "رضا إسماعيل رضا" ويبلغ من العمر 9 سنوات، بالصف الثالث الابتدائي ويعاني من “فرط حركة” ومقيم مع جدته لأبيه.

وأضافت التحقيقات أن الطفل كان يقف أعلى "كنبة" في بلكونة منزل جدته بالطابق العاشر، وفي أثناء ذلك سقط من العاشر واصطدم بالتكييف في الطابق التاسع، ما أدى إلى تهشم في الجمجمة ووفاته في الحال، وجرى نقله إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتستمع النيابة لأقوال أسرة الطفل المتوفى، للوقوف علي ملابسات الحادث.

تفاصيل مصرع نجل مطرب شعبي

كان العميد محمد ربيع رئيس قطاع شمال الجيزة، تلقى بلاغا من المقدم يوسف رشوان رئيس مباحث المنيرة الغربية، بسقوط طفل من أحد العقارات بالطابق العاشر بدائرة القسم.

تحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.

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مصرع نجل الفنان الشعبي اسماعيل الليثي الفنان الشعبي اسماعيل الليثي المطرب إسماعيل الليثي

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