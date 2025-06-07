مايلي سايرس: أغلب أغنياتي عن زوجي السابق ليام هيمسورث

كشفت المغنية الأمريكية مايلي سايرس، أن أغلب أغانيها تتحدث فيها عن زوجها السابق ليام هيمسورث.

وذكرت مايلي، في حوار صحفي، أن فترة طلاقها من ليام هيمسورث، كانت من أصعب الفترات في حياتها، وأنها ظلت تحبه لفترة طويلة، واستغرقت الكثير من الوقت والمجهود لتتخطي علاقتهما.

ألبوم مايلي سايرس الأخير

وأوضحت النجمة مايلي سايرس، سبب اختيارها لـEndless Summer Vacation ـ عطلة صيفية لا تنتهي"، ليكون عنوان ألبومها الجديد.

وقالت مايلي، في تصريحات إعلامية، إنها أطلقت على ألبومها الأخير "Endless Summer Vacation ـ عطلة صيفية لا تنتهي". لتجنّب الترويج له:"لقد أطلقتُ على ألبومي الأخير عنوانًا ذكيًا "عطلة صيفية لا تنتهي" لأكون في "إجازة"، وليكون ذلك جزءًا من ذوقي الجمالي. كل ما كان عليّ فعله هو التقاط صور لي بملابس السباحة والقول "ESV!"، وكان هذا هو الترويج.. قال جميع معجبيّ: "أنتم لا تروجون لهذا الألبوم!"، فقلتُ لهم: "سأُعدّ الألبوم التالي يا جماعة!".

واعلنت الممثلة مايلي سايرس، عن سبب عدم رغبتها في إجراء جولة عالمية غنائية مجددًا.

وقالت مايلي في تصريحات صحفية: "ليس الأمر أنني لا أريد ذلك.. أضع تصورًا لجولة كل أسبوع، لكنني لا أستطيع المخاطرة بتشويه صوتي.. لدي مشكلة في أحبالي الصوتية.. أغنياتي قوية، لا أكتب أغاني قصيرة، ولا أستخدم تقنية مزامنة الشفاه".

بيع جميع تذاكر فيلم مايلي سايرس Something Beautiful في 15 دقيقة

ونفدت جميع تذاكر العرض العالمي الأول لفيلم مايلي سايرس، الموسيقي Something Beautiful، في غضون 15 دقيقة فقط من طرحها للبيع، فيما وصلت قائمة الانتظار للتذاكر لـ 200 ألف شخص.

وفيلم Something Beautiful، عبارة عن "أوبرا بوب" تضم ثلاث عشرة أغنية أصلية جديدة من ألبومها الجديد " Something Beautiful".

مايلي سايرس تؤكد حجزها في العناية المركزة بسبب أغنية Walk of Fame

وكشفت المغنية الأمريكية مايلي سايرس، عن دخولها للمستشفى، وحجزها في العناية المركزة أثناء تصوير أغنيتها الشهيرة Walk of Fame.

وأوضحت مايلي، في لقاء مع الإعلامي جيمي كيميل، أنها أصيبت بعدوى خطيرة أثناء تصوير فيديو كليب أغنية "Walk of Fame" في هوليوود، قائلة:"بحلول شهر نوفمبر، في عيد الشكر، وُضعتُ في العناية المركزة لبعض الوقت. يعود ذلك أساسًا إلى أن عيد الشكر كان السبب، وكان الكثير من الناس في قسم الطوارئ - كما تعلمون، أشخاص يختنقون بأرجل الديك الرومي. بدأت ساقي تتفكك بشكل ما حول الركبة".

وكشفت عن نظرتها للحياة المثالية، فقالت في تصريحات صحفية، أنها تتمنى لو كانت حياتها بالفعل تشبه حياة هانا مونتانا، وهي الشخصية الشهيرة التي جسدتها في مسلسل تلفزيوني لصالح ديزني لعدة سنوات.

وقالت مايلي: "حياتي المثالية ستكون بمثابة "هانا مونتانا"، وهي أن أكون إنسانة عادية في النهار، ونجمة في الليل".

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