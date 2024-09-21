الموت يفجع المطرب إسماعيل الليثى
أعلن مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن وفاة نجل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي
وكتب عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، قائلًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. رضا ابن النجم إسماعيل الليثي في ذمة الله ربنا يرحمك يارب ويصبر أهلك يارب».
وتوفى رضا نجل المطرب الشعبي اسماعيل الليثي اثر سقوطه من شرفة منزلهم، ولم تتمكن سيارة الإسعاف من إنقاذه.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.