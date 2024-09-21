السبت 21 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

الموت يفجع المطرب إسماعيل الليثى

إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي

أعلن مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن وفاة نجل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

وكتب عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، قائلًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. رضا ابن النجم إسماعيل الليثي في ذمة الله ربنا يرحمك يارب ويصبر أهلك يارب».

وتوفى رضا نجل المطرب الشعبي اسماعيل الليثي اثر سقوطه من شرفة منزلهم، ولم تتمكن سيارة الإسعاف من إنقاذه.

 

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