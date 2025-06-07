السبت 07 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

رغم طرحه أونلاين، سيكو سيكو يستمر في جني الإيرادات بشباك التذاكر

سيكو سيكو.فيتو
سيكو سيكو.فيتو

 على الرغم من عرض  منصة يانجو بلاي وعدد من المتاجر الإلكترونية طرح فيلم “سيكو سيكو” بطولة الفنانين عصام عمر وطه الدسوقي، أونلاين عقب سلسلة من النجاح بشباك التذاكر المصري والعربي، إلا أن العمل مازال يقتنص الإيرادات بمصر. 

وحقق سيكو سيكو إجمالى إيرادات وصل لـ 428 ألفا بمصر خلال أولى أيام عيد الأضحى.

فيلم سيكو سيكو 

ويأتي ذلك بعدما عرض الفيلم في دور العرض السينمائي خلال موسم أفلام عيد الفطر المبارك الماضي، وحقق إيرادات قوية جعلته يحتل المركز الثاني في قائمة أعلى الأفلام المصرية تحقيقا للإيرادات وذلك بعد فيلم “ولاد رزق 3” المتصدر. 

 

قصة فيلم سيكو سيكو

 قصة فيلم “سيكو سيكو” تُقدم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

أبطال فيلم سيكو سيكو 

 فيلم “سيكو سيكو” بطولة عصام عمر، طه دسوقى، علي صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

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