تعرف على تفاصيل 4 أغانٍ من ألبوم آمال ماهر الجديد "حاجة غير"

تستعد النجمة آمال ماهر خلال الأيام المقبلة، لطرح أحدث ألبوماتها الغنائية والتي تأتي بعنوان حاجة غير والذي يتضمن 10 أغانٍ.

ألبوم آمال ماهر الجديد

وتتعاون “آمال” في أحدث ألبوماتها مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين.

ويتعاون الشاعر الغنائي أحمد المالكي مع آمال ماهر في أغنيتين بألبومها الجديد “حاجة غير” الأولى بعنوان اتراضيت والثانية مضمونة.

وأغنية اتراضيت من ألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري وأغنية مضمونة من ألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف.

كما تتعاون أيضا مع الشاعر محمود عليم في أغنية من كلماته وألحان إسلام رفعت وتوزيع إلهامي داهيمة وأحمد حسام.

وتتعاون أيضا آمال ماهر مع الشاعر نادر عبدالله في أغنية لو لينا عمر وهي من ألحان محمدي.

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