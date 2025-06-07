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ثقافة وفنون

فيلم المشروع x يتصدر إيرادات أول أيام العيد

كريم عبد العزيز،
كريم عبد العزيز، فيتو

حقق فيلم المشروع x بطولة كريم عبد العزيز وياسمين صبري، إيرادات بلغت 7,551,350 مليون جنيه أمس الجمعة أول أيام عيد الأضحى، بدور العرض المصرية، ما جعله يتصدر شباك الإيرادات.

وكان فيلم المشروع إكس يحتل المركز الأول في شباك الإيرادات اليومي، خلال الأيام الأولى من عرضه، ولكن بعد طرح فيلم ريستارت للفنان تامر حسني بدأ فيلم المشروع x في التراجع وحصد إيرادات بشكل أقل عن الأيام الأولي ليعود من جديد لتصدر شباك الإيرادات.

فيلم المشروع X

ويُعد فيلم المشروع X أحد أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، ويتميز باستخدامه لأحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.

أبطال فيلم المشروع X

وفيلم المشروع X من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم: ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.  

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