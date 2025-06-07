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رياضة

إنجلترا يحقق فوزا صعبا أمام أندورا في تصفيات كأس العالم

منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا

حقق منتخب إنجلترا فوزا صعبا على حساب نظيره منتخب أندورا، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الحادية عشر، في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسجل هدف فوز منتخب إنجلتر هاري كين في الدقيقة 50. 

تشكيل إنجلترا أمام أندورا 

ترتيب مجموعة إنجلترا 

1- منتخب إنجلترا 9 نقاط.
2- منتخب ألبانيا 3 نقاط.
3- منتخب لاتفيا 3 نقاط.
4- منتخب أندروا بدون نقاط.
5- منتخب صربيا  بدون نقاط.

قائمة منتخب إنجلترا لمواجهة أندورا في تصفيات كأس العالم 2026

حراس المرمى: دين هندرسون - جوردان بيكفورد - جيمس ترافورد.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - دان بيرن - تريفو تشالوباه - ليفي كولويل - ريس جيمس - كونسا - مايلز لويس سكيلي - كايل ووكر.

خط الوسط: جود بيلينجهام - كونور كالاجر - مورجان جيبس وايت - جوردان هندرسون - كورتيس جونز -  كول بالمر - ديكلان رايس - مورجان روجرز.

خط الهجوم: إبريتشي إيزي - أنتوني جوردون - هاري كين - نوني مادويكي- بوكايو ساكا - إيفان توني - أولي واتكينز.

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تشكيل إنجلترا أمام أندورا في تصفيات كأس العالم 2026

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