تصفيات كأس العالم، النرويج يتقدم على إيطاليا بثلاثية في الشوط الأول

يتأخر منتخب إيطاليا، أمام نظيره منتخب النرويج بثلاثة أهداف مقابل لاشيء في الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل ثلاثية منتخب النرويج كل من: سورلوث في الدقيقة 14، أنطونيو نوسا في الدقيقة 34، وهالاند في الدقيقة 42.

تشكيل منتخب إيطاليا ضد النرويج

حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما.

خط الدفاع: دي لورنزي، دييجو كوبولا، اليساندرو باستوني.

خط الوسط: دافيد زاباكوستا، نيكولا باريلا، نيكولو روفيا، ساندرو تونالي، ديسنتي اوديجيو.

خط الهجوم: راسبادوري، ريتيجوي.

تشكيل منتخب النرويج ضد إيطاليا

حراسة المرمى: نايلاند.

خط الدفاع: رايرسون، ايير، هيجيبم، مولر.

خط الوسط: أوديجارد، بيرج، نوسا، ثوريسبي.

خط الهجوم: هالاند، سورلوث.

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