بداية محبطة لعهد أنشيلوتي، البرازيل تتعادل سلبيا مع الإكوادور بتصفيات كأس العالم 2026

تعادلت البرازيل بطلة العالم 5 مرات سلبيا مع مضيفتها الإكوادور في أول مباراة يقودها المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.

ولم يتمكن المنتخب البرازيلي من اختراق دفاع الإكوادور المنظم، وسنحت له فرص قليلة في الشوط الأول كانت أبرزها من فينيسيوس جونيور بعد تمريرة من جيرسون لكن جونزالو فالي حارس الإكوادور تصدى لها.



وشكلت الإكوادور تهديدا على الفريق الزائر في الشوط الثاني عندما حاول جون ييبواه إرسال تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء لكن المهاجم نيلسون أنجولو كان في موقف تسلل.

وصنع فريق أنشيلوتي المزيد من الفرص لكنه فشل في استغلالها، إذ أهدر ريتشارليسون فرصة خطيرة بعدما تلقى تمريرة متقنة من فينيسيوس جونيور داخل منطقة الجزاء فيما تصدى فالي لتسديدة كاسيميرو القوية من مسافة بعيدة.

واقتربت الإكوادور من التأهل لكأس العالم بعدما حافظت على المركز الثاني برصيد 24 نقطة فيما تأتي البرازيل في المركز الرابع برصيد 22 نقطة.

وتتأهل الفرق الستة الأولى مباشرة إلى كأس العالم العام المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتخوض الإكوادور مباراة خارج أرضها أمام بيرو، صاحبة المركز التاسع وقبل الأخير، يوم الثلاثاء المقبل.

وتستضيف البرازيل منتخب باراجواي، صاحبة المركز الثالث، في ساو باولو يوم الأربعاء المقبل.



ويتأهل أصحاب المراكز الستة الأولى مباشرة إلى كأس العالم.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت فازت باراجواي 2-صفر على ضيفتها أوروجواي.

وسجل ماتياس جالارزا الهدف الأول لصاحب الأرض بضربة رأس في الدقيقة 13 قبل أن يضاعف خوليو أنسيسيو النتيجة بركلة جزاء في الدقيقة 81.

وارتفع رصيد باراجواي إلى 24 نقطة في المركز الثالث متأخرة بفارق الأهداف عن الإكوادور بعد 15 مباراة، فيما تجمد رصيد أوروجواي عند 21 نقطة في المركز الخامس.

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