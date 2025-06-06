تصفيات كأس العالم، كرواتيا تكتسح جبل طارق 7-0

تصفيات كأس العالم ، انتهت مباراة منتخب جبل طارق أمان كرواتيا، بفوز الأخير بسبعة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب إستاد "الجارفي" بالبرتغال، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

أحرز أهداف كرواتيا ماريو بازاليتيش في الدقيقة 28، وأنتي بوديمير في الدقيقة 30 وفرانكو إيفانوفيتش في الدقيقة 60 ثم سجل اللاعب نفسه الهدف الرابع في الدقيقة 63 وإيفان بريشيتش في الدقيقة 73 وأندريه كراماريتش في الدقيقة 76 وسجل اللاعب نفسه الهدف السابع في الدقيقة 79.



قائمة كرواتيا لمواجهة منتخب جبل طارق

في حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش، إيفيكا إيفوشيتش، دومينيك كوتارسكي.

في خط الدفاع: جوسكو جفارديول، جوسيب يورانوفيتش، دوماجوي فيدا، دوجي كاليتا-كار، جوسيب شوتالو، جوسيب ستانيشيتش، مارين بونجراسيتش، لوكا فوسكوفيتش.

في خط الوسط: لوكا مودريتش، ماتيو كوفاتشيتش، ماريو باشاليتش، لوفرو ماجر، لوكا سوتشيتش، مارتن باتورينا، كريستيان جاكيتش، بيتار سوتشيتش، نيكولا مورو، توني فروك.

في خط الهجوم: إيفان بيريشيتش، أندري كراماريتش، أنتي بوديمير، فرانجو إيفانوفيتش.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.