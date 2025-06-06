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رياضة

النرويج يكتسح إيطاليا بثلاثية في تصفيات كأس العالم

منتخب إيطاليا، فيتو
منتخب إيطاليا، فيتو

خسر  منتخب إيطاليا، من نظيره منتخب النرويج بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل ثلاثية منتخب النرويج كل من: سورلوث في الدقيقة 14، أنطونيو نوسا في الدقيقة 34، وهالاند في الدقيقة 42.

 

تشكيل منتخب إيطاليا ضد النرويج

حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما.

خط الدفاع: دي لورنزي، دييجو كوبولا، اليساندرو باستوني.

خط الوسط: دافيد زاباكوستا، نيكولا باريلا، نيكولو روفيا، ساندرو تونالي، ديسنتي أوديجيو.

خط الهجوم: راسبادوري، ريتيجوي.

تشكيل منتخب النرويج ضد إيطاليا 

حراسة المرمى: نايلاند.

خط الدفاع: رايرسون، ايير، هيجيبم، مولر.

خط الوسط: أوديجارد، بيرج، نوسا، ثوريسبي.

خط الهجوم: هالاند، سورلوث.

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